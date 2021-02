„Markus Lanz“ (ZDF): Markus Söder teilt kräftig aus – „Bin entsetzt“

Markus Söder (CSU) war bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend im ZDF im Angriffsmodus. Nicht nur der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bekam sein Fett weg.

Auch die, die bei der Diskussion um die Folgen der Corona-Maßnahmen die eigenen wirtschaftlichen Interessen voranstellen, wurden vom bayerischen Ministerpräsidenten bei „Markus Lanz“ mit deutlichen Worten bedacht.

CSU-Politiker Markus Söder rechnet bei „Markus Lanz“ (ZDF) mit der österreichischen Corona-Strategie ab. Foto: ZDF

„Markus Lanz“ (ZDF): Söders Eigenlob will der Moderator nicht so stehen lassen

Der CSU-Politiker war bei „Markus Lanz“ per Video zugeschaltet. Er sollte sich zunächst zu den am Donnerstag beschlossenen Maßnahmen an den deutschen Außengrenzen äußern. Söder verteidigte die Corona-Kontrollen an den Grenzen. Wer nach Deutschland einreisen will, braucht einen negativen Test. Es gebe eine Vielzahl an Fällen mit Mutationen an den Grenzen, die unbedingt eingedämmt werden müssten.

Dabei gab es viel Eigenlob vom Ministerpräsidenten. Bayern habe es geschafft, von einem Spitzeninzidenzwert auf einen unteren Platz zu fallen, es gebe eine ausgeweitete Teststrategie, so ausgeprägt wie kaum woanders im Land. Auch bundesweit habe man die zweite Welle „viel besser durchgestanden“ als andere Länder.

Moderator Markus Lanz ist das aber dann doch etwas viel der Selbstbeweihräucherung. Man müsse sich mit dem Eigenlob gerade mit Sicht auf die zweite Welle zurückhalten, da die Todeszahlen in Deutschland die Zahlen „die der USA und vieler anderer, auf die wir mit dem Finger gezeigt haben, übersteigen.“

Die Talk-Runde bei „Markus Lanz“ am Donnerstagabend. Foto: ZDF

Markus Söder: „Ich bin entsetzt“

Mit Blick auf die von der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen Maßnahmen hakte Markus Lanz vor allem bei der angekündigten Öffnung der Friseure nach. Dabei gehe es laut Söder jedoch auch um Würde und Hygiene, gerade für ältere Menschen. Dies solle man „nicht geringschätzig“ behandeln und „ins Lächerliche ziehen“. Die Innenstädte in Gänze zu öffnen sei aufgrund der damit steigenden Mobilität jedoch in der aktuellen Corona-Lage problematisch. Dann schaltet Söder in den Angriffsmodus.

„Ich bin entsetzt, wie lapidar über die Todesfälle gesprochen wird.“ Mit Blick auf die, die ihr wirtschaftlichen Interessen vorschieben sagte der Ministerpräsident: „Ich bin manchmal erschüttert, wie viele sagen, er sei ein Opfer der Pandemie. Die wahren Opfer der Pandemie sind erst einmal die, die nichts mehr aufholen können, nämlich die über 63.000 Toten im Land.“

Söder schießt gegen Kanzler Kurz: „Nicht so richtig überzeugt“

Auch gegen den österreichischen Bundeskanzler Kurz wettert der CSU-Politiker. In Österreich sind seit Montag die Geschäfte wieder geöffnet, in den Städten bildeten sich lange Schlangen vor den Läden. Gleichzeitig wird Tirol wegen vieler Fälle der südafrikanischen Virusvariante beinah hermetisch abgeriegelt.

Söder dazu deutlich: „Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, die Langfristigkeit der Maßnahmen nachzuvollziehen.“ „Wir betrachten das schon mit Sorge“, so der 54-Jährige. Man könne nur hoffen, „dass das alles so richtig funktioniert, so richtig überzeugt bin ich nicht.“ Deutliche Worte also in Richtung seines Amtskollegen.

Neben Söder, der zugeschaltet worden war, waren auch Kai Lanz, Gründer eines kostenloses Online-Seelsorge-Angebots, Simone Lange (SPD) , Oberbürgermeisterin von Flensburg und Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, bei „Markus Lanz“ im Studio zu Gast.

Epidemiologe wirbt für neues Bewertungssystem

Letzterer warb für ein neues Bewertungssystem bei der Einschätzung der Corona-Lage. Aktuell berufe man sich auf Laborzahlen, es gebe jedoch viele Menschen, die überhaupt keine Symptome zeigten. Das werde vom Robert-Koch-Institut auch differenziert berichtet, aber in der öffentlichen Diskussion „kaum beachtet“. Das Problem sei, dass „nur eine Zahl verwendet wird“. Die Infektionszahl sei zweifelsohne ein wichtiger Wert, aber nicht der einzige. Es brauche einen Quotienten, der auf Alter und Ort bezogen sei. Diese Daten lägen aber so dediziert aktuell nicht vor.

Epidemiologe Gérard Krause. Foto: ZDF

Zustimmung gibt es von der Flensburger Oberbürgermeisterin. Die SPD-Politikerin gab an, dass auch der Anteil der Mutationen und die Krankenhauskapazitäten wichtige Indizien für das Infektionsgeschehen seien. Allein auf den Inzidenzwert könne man sich nur schwer verlassen.

Jugendlicher mit eindringlichen Schilderungen:

Eindringlich wird es dann noch einmal zum Abschluss der Sendung. Der 19-jährige Kai Lanz, Gründer eines Online-Seelsorge-Chats, versucht einen Einblick in die Gefühlswelt von Kindern und Jugendlichen zu geben. Dabei gehe es nicht nur um Einsamkeit und fehlende soziale Kontakte, sondern auch um Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt.

„Wir sind in einer krassen Situation gerade“, so der Jugendliche. „Wir kommen unglaublich an unsere Belastungsgrenze.“ Bis zu 1500 Anfragen gebe es an einem Wochenende. Das Erschreckende: Über 20 Prozent der Betroffenen seien suizidal. (dav)

Die gesamte Folge „Markus Lanz“ kannst du hier in der ZDF-Mediathek schauen.