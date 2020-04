Markus Lanz im ZDF: Markus Söder mit Schreckens-Prognose – „Leider sind sie...“

Markus Lanz im ZDF: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war per Live-Schalte aus München dabei.

Strenge Maßnahmen oder Lockerungen? Wie geht man am besten mit dem Coronavirus um? Diese Frage stellen sich die Bundesregierung und die Länder in Zeiten der Pandemie täglich. Und auch bei Markus Lanz im ZDF ist sie ein großes Thema.

Zwei, die unterschiedlicher kaum hätten regieren können, sind die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder und Armin Laschet. Während der CSU-Politiker früh eine Ausgangssperre für die Bürger in Bayern verhängt hatte, gab es in NRW lediglich eine Kontaktsperre. Während Bayern weiterhin strenge Maßnahmen verfolgt, öffneten in NRW vergangene Woche bereits wieder große Möbelhäuser wie Ikea.

Markus Lanz im ZDF: Markus Söder mit düsterer Prognose

Markus Söder warnt weiter davor, zu früh zur Normalität zurückzukehren. Er sagt bei Markus Lanz im ZDF per Live-Schalte aus München: „Mir sind viele schon zu ungeduldig und zu sehr auf dem Weg, alles zu lockern, sodass ein Rückfall drohen kann.“

----------

Das sind die Gäste bei Markus Lanz:

Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Karl Lauterbach, SPD-Politiker und Epidemiologe

Boris Palmer, Grünen-Politiker

Veronika Grimm, Ökologin

Matthias Thöns, Palliativmediziner

----------

+++ Markus Lanz im ZDF: Biologe mit tragischen Worten – „Pflegeheime ausradieren“ +++

Dennoch ist dem bayerischen Ministerpräsidenten bewusst, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben. „Sie sind immens“, sagt er weiter. „Und leider sind sie nicht nur auf die deutsche Wirtschaft beschränkt, sondern aufgrund der Tatsache, dass Deutschland das Exportland Nummer eins ist, hängen wir von anderen Märkten ab.“

Für die Zukunft macht er eine düstere Prognose: „Es wird noch eine schwierige Zeit werden, davon bin ich fest überzeugt.“

----------

----------

Söder: „Wohlstand auf diesem Niveau nicht zu halten“

Auch jeder einzelne Bürger wird von den Auswirkungen betroffen sein. Markus Lanz greift einen Satz von Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württembergs, auf. „Er hat der Öffentlichkeit einen Satz zugemutet, der ein bisschen untergegangen ist. Er sagte: 'Wir werden den Menschen in Deutschland irgendwann sagen müssen, dass sie am Ende dieser Krise ärmer sein werden.' Würden Sie das unterschreiben?“, will der Moderator von seinem Gast wissen.

Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

Der Franke findet deutliche Worte. Nicht alle werden betroffen sein, „aber natürlich wird der Wohlstand, so wie wir ihn in den letzten Jahren erlebt haben, auf diesem Niveau so nicht zu halten sein.“

Aber Markus Söder hat auch gute Nachrichten. Er geht davon aus, dass Deutschland die Krise besser überstehen werde als andere Länder. Unter anderem durch Kurzarbeit und steuerliche Vorteile sei die Bundesrepublik besser aufgestellt, habe zudem bessere Rücklagen.

„Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland am Ende besser aus der Krise kommt als viele andere, aber eben nicht stärker als vorher.“ (cs)