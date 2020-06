Markus Lanz: ZDF lädt Gäste ein – doch die sagen prompt ab

Die Talkrunde Markus Lanz behandelt jede Woche an mehreren Abenden die wichtigsten Themen der Gesellschaft. Der Rassismus und die Gewalt gegenüber Afro-Amerikanern in den USA darf daher auch bei Markus Lanz nicht fehlen. Doch die Gästeauswahl, die das ZDF dafür getroffen hatte, sorgt für Kritik.

Markus Lanz: Gästeauswahl in der Kritik

Als am Dienstag bei Markus Lanz die aktuellen Proteste in den USA besprochen werden sollten, sorgte die Wahl der Gäste für Kritik auf Twitter.

Die Gäste von Dienstag:

Journalist Elmar Theveßen

Journalist Johannes Hano

Finanzexpertin Sandra Navidi

Politikwissenschaftler Christian Hacke

Journalist Markus Feldenkirchen

Der Vorwurf: Bei Markus Lanz sprechen vor allem Menschen, die selbst nicht dunkelhäutig und deshalb nicht von Rassismus betroffen sind. Zwar sind mit Markus Feldenkirchen und Johannes Hano Gäste dabei, die lange in den USA gelebt und gearbeitet haben, aber eben niemand, der Rassismus selbst erlebt hat.

Gäste waren eingeladen, haben aber abgesagt

Auch die ARD-Sendung „Maischberger. Die Woche“ steht wegen der Gästeauswahl in der Kritik – es wurde sogar eine Petition gestartet, damit die ARD die Gäste wieder auslädt und stattdessen Menschen einlädt, die „rassistische Gewalt erlebt haben.“

USA: Schwarze protestieren für ihr Leben und gegen rassistische Polizeigewalt.



Lanz: Lasst und reden. Mit Elmar, Johannes, Sandra und Christian.



Maischberger: Lasst und reden. Mit Dirk, Heiko, Anja, Helga und Jan.



Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. #BlackLivesMatter — Neue deutsche Medienmacher*innen (@NDMedienmacher) June 3, 2020

Doch zumindest die Redaktion von Markus Lanz hatte sich um eine entsprechende Gästemischung bemüht, wie „watson“ berichtet. Demnach waren für die Sendung am Dienstag der American-Football-Coach und Moderator Patrick Esume, sowie der Buchautor Ijoma Mangold eingeladen gewesen – die haben allerdings abgesagt.

Dafür werden am Mittwoch und Donnerstag Personen zu Gast sein, „die in Deutschland Erfahrungen mit Rassismus in unterschiedlicher Form gemacht haben“, so das ZDF gegenüber „watson“.

Tatsächlich hat die Filmemacherin Mo Asumang am Mittwoch bei Markus Lanz eindrücklich über ihre Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland gesprochen, wie du >>>>hier nachlesen kannst. (kv)