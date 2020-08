Markus Lanz (ZDF): Kevin Kühnert stellt Moderator bloß – „Heute ausnahmsweise ohne...“

In der ZDF-Talkshow von Markus Lanz war am 25. August niemand Geringeres als Kevin Kühnert zu Gast. Der SPD-Linke nutzt die Gelegenheit, um Moderator Markus Lanz ein paar Sprüche zu drücken.

Schon vor der Sendung macht sich Kevin Kühnert über seinen Gastgeber Markus Lanz lustig!

Markus Lanz (ZDF): Spitze von Kevin Kühnert schon vor der Sendung

Bereits einige Stunden vor der Ausstrahlung der ZDF-Talkshow twittert Kevin Kühnert den TV-Hinweis. Mit einer fiesen Spitze gegen Markus Lanz.

------------------

Mehr Politik-News:

Hart aber fair (ARD): HIER lief Plasberg seine Sendung fast aus dem Ruder

Bußgeld-Wahnsinn: Moderatorin wutentbrannt, weil ihr Ordnungsamt dafür Strafe aufbrummt

Greta Thunberg: Großer privater Umbruch! Sie verrät: „Ist vorbei!“

Fridays for Future: Prominente Grüne rechnet ab – „Hat in der Politik nichts zu suchen!“

Kurzarbeitergeld: Auf GroKo-Pressekonferenz kommt DIESER böse Verdacht auf

------------------

„Bin heute zu Gast in der ZDF-Talkshow Lauterbach. Heute ausnahmsweise ohne Karl Lauterbach, dafür mit Markus Lanz.“ Eine ironische Anspielung darauf, dass SPD-Genosse Karl Lauterbach in der Coronakrise zum Dauergast bei Markus Lanz wurde.

Bin heute zu Gast in der ZDF-Talkshow „Lauterbach“. Heute ausnahmsweise ohne @Karl_Lauterbach, dafür mit Markus Lanz. https://t.co/wkOXXYq3K0 — Kevin Kühnert (@KuehniKev) August 25, 2020

Markus Lanz (ZDF): Moderator beginnt mit Attacke auf Kevin Kühnert – „Greift Corona Überzeugungen an?“

Doch auch Markus Lanz kann Attacke. Direkt zum Start fragt er den SPD-Vizechef Kevin Kühnert: „Greift Corona nicht nur die Lunge, sondern auch Überzeugungen an?“ Kühnert sei doch der „Anti-Scholz“ gewesen, nun will er ein „Glaubwürdigkeitsproblem“ bei ihm erkannt haben.

Doch Kevin Kühnert verteidigt seinen Kanzlerkandidaten: Olaf Scholz habe sich in der Corona-Krise verändert. Mit den Rettungsschirmen und dem Aussetzen der Schwarzen Null habe Scholz sich bewegt. Diese Politik will Kühnert fortgesetzt sehen. Der Staat müsse mehr investieren.

Einen großen Platz in der Sendung nimmt die Frage nach möglichen Koalitionen ein. Markus Lanz und sein Gast, der Welt-Journalist Robin Alexander, kritisieren das „dröhnende Schweigen“ aus der Partei Die Linke und die Nähe mancher Linker-Spitzenkräfte zu Autokraten. Ob man mit denen wirklich koalieren wolle?

Markus Lanz (ZDF): Kühnert macht Ansage über Koalition mit Linken – „Wir werden nicht bei Adam und Eva anfangen ...“

Doch Klartext-Kühnert versichert, dass es Grundvoraussetzungen für eine Koalition mit seiner SPD geben werde: „Wir werden nicht bei Adam und Eva anfangen und über die Grundlagen der Bundesrepublik und ihrer Verortung im internationalen Zusammenhang diskutieren.“ Bei den Linken würde zwar „der ein oder andere Irre“ rumlaufen, doch seine Partei habe schließlich auch mit der CDU koaliert, „als Erika Steinbach da noch an Bord war“.

Bestimmte Grundwerte seien die Basis für eine mögliche künftige Koalition: „Sie glauben doch nicht, dass wir eine Koalition mit Leuten eingehen, die sich klammheimlich noch über die deutsche Geschichte mit Mauer und Stacheldraht freuen?“ Die SPD, die in der DDR mit der KPD zur SED zwangsvereinigt wurde, sei „0,0 verdächtig“ ihre eigene Geschichte „über den Balkon werfen zu wollen“.

------------------

Das ist Kevin Kühnert:

Der 31-Jährige ist seit 2005 Mitglied der SPD.

2017 wurde er zum Bundesvorsitzenden der Jusos gewählt, zwei Jahre später wurde er stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD.

Der Berliner bekennt lebt in einer WG und ist Fan von Arminia Bielefeld, Tennis Borussia Berlin und dem FC Bayern München.

------------------

ZDF-Talkshow Markus Lanz: Kevin Kühnert über GroKo-Neuauflage – „Verrat sondergleichen“

Und was ist mit einer Fortsetzung der Großen Koalition nach 2021? Könne er die ausschließen, will Markus Lanz wissen. Niemand würde der SPD mehr glauben, wenn sie das erneut ausschließe, räumt Kevin Kühnert ernüchtert ein. Aber: „Ich persönlich werde an keiner Stelle, weder in einem Parteigremium, noch auf dem Parteitag, noch – wenn ich gewählt werden sollte – als Abgeordneter im Deutschen Bundestag dafür meine Hand heben. Weil ich das, gerade nach meiner Geschichte, als Verrat sondergleichen ansehen würde.“

Kühnert ist überzeugt, dass niemand in seiner Partei mehr Lust auf eine Neuauflage der GroKo habe. Man wolle der Union eine „Verschnaufpause“ in der Opposition gewähren. Da entgegnet Markus Lanz höhnisch: "Sie sind so gute Menschen, anderen mal eine Pause gönnen ...“.

Christian Lindner: TV-Panne bei Interview! Kevin Kühnert reagiert: „Direkt die Frisur...“

Eine Zuschauerin des Nachrichtensenders Welt entdeckte eine kuriose TV-Panne. Sie ereignete sich bei einem Interview mit FDP-Chef Christian Lindner. Auf Twitter reagierte prompt auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert gewohnt schlagfertig auf die Panne. (mag)

Wenige Tage vor Kevin Kühnerts Auftritt bei Markus Lanz kam es zwischen dem Moderator und CDU-Politiker Jens Spahn zu einer unangenehmen Situation. Mehr dazu hier >>>