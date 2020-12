Markus Lanz (ZDF): Kevin Kühnert geht mit IHNEN auf Konfrontation – „Das ist dumm“

Wie sollte es auch anders sein, stand bei Markus Lanz (ZDF) erneut unter anderem das Thema Coronavirus auf dem Ablaufplan.

Dafür wurden eine Lungenärztin und ein Mann, der an Covid-19 erkrankt war zu Markus Lanz (ZDF) eingeladen. Doch es war Kevin Kühnert, der bei dem Thema mit einer Aussage auffiel.

Markus Lanz (ZDF): Erneut war das Coronavirus ein Thema

Schon bei einem Blick auf die Gästeliste dieser Sendung wurde klar, dass Corona, beziehungsweise Covid-19, einen großen Teil der Sendung einnehmen würden.

---------------

Das waren die Gäste bei Markus Lanz:

Kevin Kühnert, Politiker

Claas Meyer-Heuer, Journalist

Florian Lanz, Produktionsleiter

Dr. Jördis Frommhold, Lungenärztin

---------------

Im ersten Teil der Sendung standen dann besonders die Lungenärztin Dr. Jördis Frommhold und Produktionsleiter Florian Lanz im Fokus. Aber was hat ein Produktionsleiter mit der Corona-Pandemie zu tun? Diese Frage lässt sich leicht beatworten: Florian Lanz war selber schwer an Covid-19 erkrankt. Bei Markus Lanz (ZDF) berichtete er, wie es ihm mit der Lungenkrankheit ergangen war.

Markus Lanz (ZDF): Florian Lanz berichtet von seiner Erfahrung mit Covid-19. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

13 Tage habe er im Koma gelegen – und das, obwohl er – mit einem Alter von 29 und viel Sport treibend – nicht zur Risikogruppe gehört. „Heute geht es mir eigentlich wieder gut“, so der Namensvetter von Markus Lanz. Zwei Tage nachdem er aus dem Koma erwacht war, wusste er immer noch nicht, dass er Covid-19 hatte. Schuld daran seien Alpträume, die er während des Komas gehabt habe: „Ich hab viel von Herzinfarkten geträumt.“ Diese Träume seien so realistisch gewesen, dass er glaubte wegen einer Herz-OP in der Klinik zu sein.

+++ Markus Lanz (ZDF) geht bei diesem Thema an die Decke – „Da wird einem doch schlecht“ +++

Erst durch seinen Fall hätten Freunde und Bekannte verstanden, dass die Corona-Pandemie in ihrem „kleinen Städtchen“ angekommen sei. „Ich habe keinerlei Verdacht“, sagte Florian Lanz im Bezug darauf, wo er sich infiziert haben könnte. Zwei Monate habe er gebraucht um wieder ins Leben zu finden.

Markus Lanz (ZDF): Kevin Kühnert teilt gegen SIE aus

Dr. Jördis Frommhold berichtet, dass dies ein „klassischer“ Verlauf der Krankheit sei. Sie erzählte auch, dass es viele Patienten gebe, die nach drei oder vier Monaten nochmal einen „Rebound“ haben und nochmal Leistungseinbußen, Gedächtnisstörungen und Wortfindungsstörungen bekommen. „Das sind nicht Patienten die 75 plus sind, sondern Patienten zwischen 35 und 65 Jahren“, so Frommhold. Covid-19 treffe nicht nur die Riskogruppen. „Wir wissen es tatsächlich nicht“, sagte die Lungenärztin im Bezug darauf, bei welchen Personen es einen schweren Krankheitsverlauf gebe.

Markus Lanz (ZDF): Dr. Jördis Frommhold erzählt, wie es einigen ihrer Covid-19-Patienten ergangen ist. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

Anschließend lenkte Markus Lanz den Fokus weg von der Krankheit an sich und fragt seinen Namensvetter, was ihm durch den Kopf gehe, wenn er Querdenker und Menschen sehe, die behuapten, dass Corona nur ein schwerer Schnupfen sei. „Wenn ich das sehe, dann schalte ich einfach um“, lautete dessen eher zurückhaltende Antwort.

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Politik-News:

Bundesregierung: Politiker deswegen in Sorge – „Wo wir auch hinschauen, gibt es Rückschritte“

Sebastian Kurz macht SIE für hohe Corona-Zahlen verantwortlich – es folgen heftige Reaktionen: „Was Sie gerade sagen, stimmt nicht.“

Friedrich Merz: US-Zeitschrift schreibt über ihn – und kommt zu einem üblen Urteil

---------------

Dann wurde auch Kevin Kühnert erstmals in die richtig in den Mittelpunkt der Sendung gerückt. SPD-Parteichefin Saskia Esken hatte von „Covididioten“ gesprochen – nun wollte Markus Lanz von Kühnert wissen, wie er dazu stehe. Er könne verstehen, was sie damit gemeint habe, würde aber andere Worte wählen, so der (Noch)-Juso-Chef.

Markus Lanz (ZDF): Kevin Kühnert teilt gegen Querdenker aus. Foto: ZDF Mediathek Screenshot

Wer jetzt aber denkt, dass er keine klare Meinung zu Querdenkern und ihren Mitläufern hat, der irrt. Im Gegensatz zum Beginn der Pandemie habe man mittlerweile viele Erkenntnisse gesammelt. „Wer im vollen Bewusstsein dessen trotzdem sich zu Massenveranstaltungen trifft und demonstrativ keinen Abstand hält, nicht die Maske aufsetzt, nicht, weil man es vergessen hat, sondern als politisches Statement. Das ist nicht eine andere politische Meinung. Das ist dumm.“ Was er von Corona-Leugnern hält, hat Kevin Kühnert durch diese Aussage klar gezeigt. (gb)