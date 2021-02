„Markus Lanz“ (ZDF): Karl Lauterbach sorgt für Verzweiflung – „Er kündigt die dritte Welle an“

Das langsame Impfen in Deutschland sorgt seit Wochen für herbe Kritik. Der Impfstart wurde in den Sand gesetzt – während Israel 50 Prozent seiner Bevölkerung geimpft hat, steht Deutschland bei mickrigen drei Prozent.

Bei „Markus Lanz“ wurde am Dienstagabend unter anderem darüber diskutiert, was der russische Impfstoff Sputnik V für die Impfgeschwindigkeit in Deutschland und der EU bedeutet. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zeigte sich dabei von der Wirksamkeit des Impfstoffes überrascht – und zeigte sich selbstkritisch. Zudem verteidigte Lauterbach bei „Markus Lanz“ den Lockdown und zeichnete eine düstere Prognose über die Auswirkungen der Corona-Mutationen, sollte es nicht gelingen, die Infektionszahlen weiter zu drücken.

„Markus Lanz“ (ZDF): Politikerin hält an Impf-Versprechen fest

Zuerst sprach Moderator Markus Lanz jedoch mit der zugeschalteten Malu Dreyer (SPD) über den Impfgipfel am Montag. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin wiederholte das Versprechen, dass es bis Ende September ein Impfangebot an alle geben werde, die geimpft werden wollen. Der schleppende Impfstart liege vor allem an Fehlern, die beim Einkauf gemacht wurden. Es wäre „schlau gewesen, von allen Herstellern gleich viel zu kaufen“, in einer Menge, die allein ausreichend an Impfdosen wäre, so Dreyer.

Die Talk-Runde am Dienstagabend. Foto: ZDF

Auch Grünen-Chef Robert Habeck und Journalistin Valerie Höhne kritisierten, die EU habe mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Deutschland sicherte Lufthansa für rund zehn Milliarden Euro ab, die EU gebe aber keine drei Milliarden insgesamt für den Kauf von Impfstoffen aus, vergleicht Habeck.

Als es um die mögliche Öffnung der Schulen geht, stellt Lauterbach als erstes eine Öffnung der Grundschulen und Kitas in Aussicht, da Kinder unter zwölf Jahren nicht so ansteckend seien wie Erwachsene, auch mit Hinsicht auf die britische Mutation. Der SPD-Politiker mahnte trotz sinkender Infektionszahlen vor einem Gefühl der Sicherheit – und schockte mit seinen Ausführungen sogar Grünen-Chef Habeck.

Habeck erschrocken: „Er kündigt gerade die dritte Welle an!“

Lauterbach: „Wir sehen mittlerweile, dass sich die Varianten, die besonders gefährlich sind, sich doch stärker ausbreiten als man gehofft hat.“ Inzwischen würden rund zehn bis 15 Prozent der Neuinfektionen durch die britische oder südafrikanische Variante ausgelöst. Noch Anfang Februar könnte dieser Wert auf 30 Prozent steigen. „Ab dann würde – obwohl die alte Variante runtergeht – die Gesamtinzidenz wieder steigen“, erklärt der Gesundheitsexperte.

Die Gäste bei „Markus Lanz“ am Dienstagabend

Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe

Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen

Malu Dreyer, PolitikerinDie Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und SPD-Politikerin, zugeschaltet aus Mainz

Valerie Höhne, Journalistin

Tilo Wagner, Journalist, zugeschaltet aus Portugal

In diesem Moment unterbricht Lanz ihn und sagt: „Ich gucke Robert Habeck an, der kriegt gerade die Krise.“ Habeck wiegt ab: „Nein, ich krieg nicht die Krise, aber Leute sind doch betroffener als ich“, und sagt dann sichtlich getroffen: „Er kündigt gerade die dritte Welle an.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnte vor den Virus-Mutationen. Foto: ZDF

Lauterbach relativiert jedoch: Man könne das Virus in den Griff bekommen, wenn der R-Wert auf unter 0.7 gedrückt werden könne. Aktuell liege man noch 0,1 bis 0,15 Prozentpunkte darüber. Auch dann bestehe hinsichtlich der afrikanischen Variante eine „große Sorge“, da der Impfstoff möglicherweise schwächer wirkt. Impfstoffe, die sonst zu 95 Prozent wirksam seien, könnten dann nur noch bei 50 Prozent liegen.

Russischer Impfstoff: „Der Lada der Impfstoffe“

Könnte uns also jetzt ausgerechnet der russische Impfstoff von Putin und Co. die Haut retten? Karl Lauterbach zeigte sich von der Studie zu dem Impfstoff in jedem Fall beeindruckt. „Vollprofis“, „vertrauenswürdige Wissenschaftler“ hätten Sputnik V eine starke Wirkkraft bescheinigt. Die Entwicklung sei eine „sehr starke Leistung“, man müssen „den Russen Abbitte tun“.

Der SPD-Politiker bezeichnete das Mittel als den „Lada der Impfstoffe“, „der läuft immer“. Er selbst habe nicht an den russischen Impfstoff geglaubt, sei jetzt jedoch überrascht worden. Sputnik V wäre eine „wichtige Ergänzung“ für die Impfstrategie Deutschlands.

Habeck: Situation vor Wahl völlig offen

Zum Abschluss der Sendung nahm Markus Lanz dann noch Grünen-Chef Robert Habeck in die Mangel. Die Oppositionsarbeit der Grünen sei aktuell kaum wahrzunehmen, so Lanz, der von Journalistin Höhne für diese Einschätzung Zustimmung erhält.

Robert Habeck macht sich Hoffnungen, nach der Bundestagswahl Teil der Regierung zu sein. Foto: ZDF

Habeck darauf: „Kritisier' mal die anderen, das ist keine schöne Position. Ich würde mich lieber selber kritisieren lassen.“ Der Grünen-Chef macht aus seinen Ambitionen, bald wieder an der Regierung beteiligt zu wollen, keinen Hehl. Die Situation vor der Bundestagswahl sei so offen, „wie nie zuvor“. (dav)

Die komplette Folge „Markus Lanz“ kannst du hier in der ZDF-Mediathek schauen.