Markus Lanz (ZDF): Karl Lauterbach verrät – pro Sendung bekommt er ...

Er ist der gefühlte Stammgast im ZDF-Latenight-Talk von Markus Lanz: SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Seit das Coronavirus sich immer weiter in Deutschland und der Welt verbreitete, ist Karl Lauterbach zu einem der gefragtesten Experten im TV geworden.

Auch am Donnerstagabend war Karl Lauterbach wieder bei Markus Lanz zu Gast. Das Thema war kein Neues. Es ging um die wiederansteigenden Corona-Zahlen und um die Frage, ob die zweite Welle noch komme, oder schon längst da sei. Für Karl Lauterbach sei man bereits am Beginn einer zweiten Welle angelangt, so der Epidemiologe bei Markus Lanz.

Markus Lanz: Karl Lauterbach wird gefragt, was er pro Sendung bekommt

Doch bereits vor der Sendung wurde es spannend. Denn auf Twitter bekam Karl Lauterbach eine sehr indiskrete Frage gestellt. So hatte der Politiker auf dem Social-Media-Dienst bekannt gegeben, dass er am Abend wieder bei Markus Lanz als Gast zugegen sei.

Das ist Karl Lauterbach:

Karl Wilhelm Lauterbach wurde am 21. Februar 1963 in Düren geboren

Er ist Politiker, Epidemiologe und Gesundheitsökonom

Karl Lauterbach ist Mitglied der SPD

Er sitzt seit 2005 im Deutschen Bundestag

Markus Lanz: Das verdient Karl Lauterbach pro Sendung.

Die bemüßigte einen Follower ihn zu fragen, wie viel „Aufwandsentschädigung“ er denn für jeden Auftritt bei Markus Lanz seinem Gehalt hinzufügen dürfe: „2000 oder 5000 Euro?“

Markus Lanz: Das ist Karl Lauterbachs Antwort

Und Karl Lauterbach antwortete sogar auf den Tweet, schrieb: „Natürlich bekomme ich keine Aufwandsentschädigung.“

Natürlich bekomme ich keine Aufwandsentschädigung. https://t.co/FOHWrvgSZp — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 13, 2020

Sofort entbrannte eine Diskussion unter dem Post. So fragt ein User, warum er dann überhaupt auftrete, während ein anderer den Politiker verteidigt. „Für einige anscheinend unvorstellbar, dass Menschen wie Karl Lauterbach aufklären und sich dafür auch noch beschimpfen lassen, bis hin zu Morddrohungen, und dafür noch nicht einmal Geld bekommen. Da sollten einige mal drüber nachdenken.“

Ein anderer fasst es im Spaß zusammen: „Schade, für Lanz wäre eine Aufwandsentschädigung durchaus gerechtfertigt.“

