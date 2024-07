Markus Lanz ganz klar: „Sie müssen es nicht beantworten“

Es war eine kleine Runde, die Markus Lanz am Dienstagabend in seinem Studio begrüßen durfte. Wenn man ganz genau ist, die kleinstmögliche. Lediglich einen Gast durfte der ZDF-Talkmaster begrüßen. Dafür jedoch einen ganz Besonderen.

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hatte Markus Lanz beehrt. Es sei schon Tradition, dass er stets im Juli zu ihm komme, hatte Lanz seinen Gast begrüßt, immer dann, wenn „die Dinge heiter und leichter“ erscheinen. Das sei in diesen Tagen jedoch gar nicht so. Und so wurde es ein Gespräch über Amerika, die Ukraine, den Angriff aus Israel, aber auch das Alter.

Joachim Gauck bei Markus Lanz

Wobei Letzteres direkt zu Beginn thematisiert wurde. „Eine ganz persönliche Frage, und sie müssen es auch nicht beantworten, wenn sie nicht wollen, aber was denken Sie über das Alter? Wie ist es älter zu werden, und ab wann ist man alt?“, wollte Lanz wissen.

Das sei „total unterschiedlich“, so Gauck. „Wenn Sie Konrad Adenauer gefragt hätten, oder Hans Joachim Vogel, oder Helmut Schmidt, Sie würden dann Auskünfte kriegen, da ist man ziemlich weit in den 80ern, oder sogar in den 90ern. Andere Menschen sind auch verbraucht, weil sie zu hart gearbeitet haben oder krank waren mit 60. Das ist relativ. Also ich bin aus dem Amt gegangen, weil ich alt genug war, Adieu zu sagen, und habe darauf verzichtet, eine zweite Amtszeit anzustreben. Ich fand das auch richtig, aber ich fühlte mich alt genug zum Ade sagen“, so Gauck.

„Ich bin noch jung genug, um mit den Leuten über bestimmte Themen zu reden“

Hinterher jedoch habe er gemerkt, „ich bin noch jung genug, um mit den Leuten über bestimmte Themen zu reden“. Auch um sich als Bürger zu Wort zu melden, sei er noch jung genug, so Gauck. „Manchmal mit Meinungen, die man als Bundespräsident so deutlich nicht gesagt hätte“, erinnert sich der 84-Jährige.

„Ich musste als Bundespräsident eben auch sehr stark daran denken, dass tun auch alle Präsidenten, wie das Grundgesetz die Rolle definiert. Das ist anders als in der Weimarer Republik. Der Bundespräsident hat andere Möglichkeiten, geringere Möglichkeiten, als der Reichspräsident in der Weimarer Verfassung. Daran muss man sich halten, und das muss man auch lernen. Man darf zum Beispiel nicht den Eindruck erwecken, man sei eine Ersatzregierung“, so Gauck.