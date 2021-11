Markus Lanz: ZDF kündigt Großes an – darauf müssen sich Zuschauer gefasst machen

Fans von Markus Lanz können sich freuen: Der ZDF-Moderator wird bald länger auf Sendung gehen. Seine gleichnamige Talkshow wird zum Special ausgebaut.

Konkret heißt das: Das ZDF will auch in diesem Jahr anstelle eines klassischen „Menschen“-Jahresrückblicks die Sendung Markus Lanz ausdehnen.

Markus Lanz: ZDF macht es offiziell

Geplant ist wieder eine zweistündige Primetime-Ausgabe. Laut „DWDL“ soll die ZDF Sondersendung am 15. Dezember um 20.15 Uhr ins Programm geholt werden und den Titel „Markus Lanz – Das Jahr 2021“ tragen. Dafür werden einige Gäste erwartet. Unter anderem:

Politiker

Mediziner

Journalisten

Promis

Konkrete Namen hat der Sender bislang noch nicht bekanntgegeben.

----------------------------

Das ist die Fernsehsendung „Markus Lanz“:

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz (51)

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er jeweils ein neues Thema bespricht

----------------------------

ZDF und RTL im Konkurrenzkampf

Thematisch bezieht das ZDF sich bei der Prime-Time-Show auf das Ende der Regierungszeit mit Angela Merkel, die Corona-Pandemie, die Olympischen Spiele und die Fußballeuropameisterschaft.

ZDF-Star Markus Lanz moderiert den Jahresrückblick. Foto: imago / xgbrcixx FuturexImage

Überraschend in diesem Jahr ist der Ausstrahlungstermin, sendete man den Jahresrückblick bei Markus Lanz 2020 doch schon im November. Und auch die Konkurrenz schläft nicht: RTL will mit Günther Jauch den Jahresrückblick „2021! Menschen, Bilder, Emotionen“ bereits zehn Tage vor dem ZDF, also am 5. Dezember, senden, wie „DWDL“ seitens des Senders erfahren haben will.

„Markus Lanz – Das Jahr 2021“ bleibt allerdings nicht der einzige Jahresrückblick, der auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt wird. So soll es darüber hinaus am 17. Dezember noch einen Rückblick in der „Heute Show“ geben und im Anschluss daran „Der satirische Jahresrückblick“ von Werner Doyé und Andreas Wiemers.

--------------------------

