Großes Geheimnis: Markus Lanz‘ besonderer ZDF-Auftritt

Markus Lanz gehört seit Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des ZDF. In seiner gleichnamigen Talkshow lädt er regelmäßig Gäste ein, um mit ihnen gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren.

Und auch in zahlreichen Dokumentationen widmet sich Markus Lanz wichtigen Themen und arbeitet diese mit seinem Team auf. Zum Ende des Jahres hin wartet die nächste große Aufgabe auf den ZDF-Moderator, wie der Sender nun bekannt gegeben hat.

Markus Lanz blickt auf das Jahr zurück

Auch in diesem Jahr wird Markus Lanz den Jahresrückblick im ZDF moderieren. Unter dem Titel „Markus Lanz – Das Jahr 2025“ wird er am 17. Dezember ab 20.15 Uhr auf die vergangenen Monate blicken. Dafür hat er wieder prominente und nicht-prominente Gäste eingeladen.

Auf wen sich die Zuschauer freuen dürfen, ist allerdings noch nicht bekannt. Dabei werden „Menschen und ihre Geschichten in den Fokus gerückt, um zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat. In Einspielfilmen werden Themen präsentiert und Gäste porträtiert“, heißt es in der ZDF-Beschreibung.

Das ZDF zeigt „Markus Lanz – Das Jahr 2025“ am 17. Dezember ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Sendung auch in der Mediathek.