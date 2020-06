„Markus Lanz“ im ZDF: Virologe Kekulé mit düsterer Prognose – „Wir werden ...“

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück mussten die Kreise Gütersloh und Warendorf zurück in den Lockdown. Das verkündete NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag.

Markus Lanz hatte am Mittwochabend im ZDF unter anderem den Virologen Alexander Kekulé zu Gast, um mit ihm über die neuen Entwicklungen zu sprechen. Der Arzt erklärt: „Die Zahl ist weltweit historisch“ - und macht eine düstere Prognose.

Die Gäste bei Markus Lanz:

Alexander Kekulé, Virologe

Helge Braun, Kanzleramtschef

Robin Alexander, Journalist

Olaf Gericke, Landrat Kreis Warendorf

Elmar Thevßen, Leiter ZDF-Studio Washington

Sandra Navidi, Amerika-Expertin

Kekulé: „Zahl ist weltweit historisch“

Erstmal bis zum 30. Juni gelten im Kreis Warendorf die strengen Maßnahmen, die bis vor einigen Wochen gegolten hatten. Kekulé sieht das bei Markus Lanz kritisch. Da die Inkubationszeit beim Coronavirus zwei Wochen beträgt, plädiert er für eine längere Beschränkung.

Markus Lanz und seine Gäste am Mittwochabend im ZDF. Foto: Screenshot ZDF

Er erklärt: „Es ist extrem schwierig, das alles nachzuverfolgen. Es ist schon fast eine Überforderung, die Zahl ist weltweit historisch.“ Ein großes Problem sieht der Infektionsepidemiologe genau wie Talkshowgast und Journalist Robin Alexander darin, die Verantwortung an die Landräte zu übertragen.

„Bei einer so komplexen Situation, die Entscheidungen auf unterster Ebene zu lassen, war schon damals das Hauptproblem. Da sollte man noch mal drüber nachdenken“, so Kekulé.

Virologe mit düsteren Aussichten

Der Fall des Corona-Ausbruchs bei Tönnies sei deshalb schwierig, weil man nicht wisse, wo die infizierten Menschen sind.

Markus Lanz Foto: Screenshot ZDF

Für die Zukunft macht der 61-Jährige düstere Aussichten: „So was Ähnliches wird sich wiederholen in Deutschland. Wir werden solche ähnlichen Ausbrüche - hoffentlich nicht so was Schlimmes - immer wieder sehen. Und wir müssen uns überlegen, wie wir im Herbst, wenn die Fälle häufiger auftreten, damit umgehen können.“ Das Ziel: selektiver und schneller zu reagieren.

Alexander Kekulé: „Das hat hier einfach nicht funktioniert.“ (cs)