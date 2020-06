Markus Lanz im ZDF: Journalistin Dagmar Rosenfeld platzt Kragen, als es DARUM geht – „Kann wirklich nicht sein!“

Das Coronavirus ist und bleibt das vorherrschende Thema in den Talkshows - so auch bei Markus Lanz im ZDF.

Die Corona-App ist endlich da, Schulen und andere Bildungseinrichtungen öffnen nach und nach. Flugzeuge starten wieder, um Menschen in die Urlaubsinsel zu fliegen. Mit seinen Gästen sprach Markus Lanz am Dienstagabend über die neuen Entwicklungen in der Pandemie.

-------------

Das waren die Gäste bei Markus Lanz:

Kevin Kühnert, Politiker

Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin „Welt“

Martin Stürmer, Virologe

Christoph Röckerath, Journalist

-------------

Markus Lanz: Hitzige Diskussion zwischen Rosenfeld und Kühnert

Vor allem zwischen Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der „Welt“, und SPD-Politiker Kevin Kühnert entwickelte sich im Laufe der Sendung eine hitzige Diskussion.

+++ Markus Lanz (ZDF): Eklat! DAS hat keiner mitbekommen – „Hatten wir so noch nie“ +++

Die Journalistin erklärt bei Markus Lanz: „Die Anstrengungen, die unternommen worden sind, um Schul- und Kitaöffnungen möglich zu machen, fand ich ehrlich gesagt bescheiden. Dass es in einem hoch industrialisierten, hochzivilisierten Land wie diesem heißt, Schulöffnungen seien zum Teil nicht möglich, weil Seife auf Klos fehle – so ist ernsthaft argumentiert worden – das kann es wirklich nicht sein.“

Die Runde bei Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

+++ „Hart aber fair“: Coronafreier Sommer? Kubicki mit deutlichen Worten – „Unser ganzes Leben ist ...“ +++

Für Familien bedeute es eine immense Belastung, Job und Kind zuhause unter einen Hut zu bekommen. Langsam kehren viele Eltern wieder an den Arbeitsplatz zurück, so Rosenfeld – die Kinderbetreuung hingegen sei ein Riesenproblem. „Ich finde, da ist sehr leichtfertig drüber hinweggegangen worden. Wenn es jetzt als Entschädigung einen 300-Euro-Bonus pro Kind von der Regierung gibt, ist das nicht die Lösung.“

Dagmar Rosenfeld: „Das ist ein trauriges Zeichen“

Sie erachtet es als sinnvoller, die Summe – rund vier Milliarden Euro – in Schulen, Kindergärten, das Betreuungsangebot und das digitale Angebot zu investieren.

------------------

Das ist Markus Lanz:

Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck (Italien) geboren

Er ist ein deutsch-italienischer Fernsehmoderator und Produzent

Er moderiert seine gleichnamige Show seit 2008

Markus Lanz hat einen Sohn mit Birgit Schrowange

Mit seiner Ehefrau Angela Gessmann hat er zwei Töchter und lebt in Hamburg

-------------------------

+++ GZSZ geht jetzt diesen einmaligen Schritt – „Das hat es noch nie gegeben“ +++

Für das Bildungssystem sind in Deutschland jedoch die Länder zuständig. Rosenfeld fordert, diese Kompetenz auszusetzen, um zu investieren. „Dass man mit dem föderalen Vorbehalt kommt und sagt: ‚Da sind uns die Hände gebunden‘, ist nicht der richtige Weg. Das ist ein trauriges Zeichen.“

-----------

Weitere News:

Bauer sucht Frau: Anna aus Essen verrät ganz offen – „Traumatisierende Begegnung“

Prinz Charles: Enthüllt! DAS hat der Thronfolger in der Nacht vor seiner Hochzeit gemacht

Xavier Naidoo: Nächster Tiefschlag für den Sänger – jetzt will auch...

-----------

Kevin Kühnert mit drastischen Worten

Kevin Kühnert kann diesen Aussagen nichts abgewinnen. Er stellt klar: „Die 300-Euro sind nicht der 'Dankeschön-Gutschein' für die Leistungen, die in den Familien erbracht worden sind. Das wäre überhaupt nicht angemessen für das, was in vielen Haushalten passiert ist. In erster Linie ist es ein Konjunkturpaket.“

SPD-Politiker Kevin Kühnert Foto: Screenshot ZDF

Weiter erklärt er: In Schulen und Kitas sei es schwierig, den Abstand einzuhalten. Er erklärt anhand eines drastischen Beispiels: „Wir wollen Kinder auch nicht ins Unglück stürzen, dass sie am Ende wissen: 'Oma ist tot', um es mal drastisch zu sagen, 'weil ich unbedingt in die Schule geschickt wurde'. Damit macht man junge Menschen auch nicht glücklich.“

+++ „Bares für Rares“ ZDF: Frauen wollen Gemälde verkaufen – sie ahnen nicht, wie viel es wert ist +++

Das Fazit des Politikers: „Es sind widerstreitende Interessen, die jeweils für sich genommen eine totale Berechtigung haben. Die Politik muss versuchen, das aufzufangen.“ (cs)