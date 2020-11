Markus Lanz (ZDF): Frau verlässt die Sendung – jetzt hagelt es Vorwürfe gegen den Moderator

Über einen Monat vor Silvester präsentiert Markus Lanz am Mittwochabend einen Jahresrückblick auf 2020. Dieser ist stark geprägt von den Corona-Ereignissen.

Doch der Mordertor will auch über den Anschlag von Hanau sprechen. Im Netz machen viele Zuschauer Markus Lanz und seiner Redaktion nun heftige Vorwürfe, dass es dazu nicht mehr wirklich kommt.

Markus Lanz (ZDF): Schwester eines Hanau-Todesopfers verlässt seine Sendung vorzeitig

Fast 80 Minuten läuft der Jahresrückblick von Markus Lanz schon, als neue Gäste ins Studio geholt werden, unter anderem Ajla Kurtovic, die Schwester eines der Todesopfer der Terrortat von Hanau. Bis dahin geht es nur um die Corona-Krise – und das sollte auch noch so weitergehen.

Markus Lanz wirkte betroffen, nachdem Ajla Kurtovic (kleines Foto) das Studio verließ. Foto: ZDF-Mediathek

Mit TV-Koch Tim Mälzer, Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (über eine Videoschalte) diskutiert Lanz weiter über die Bewältigung der Corona-Krise. Daneben sitzt nun Ajla Kurtovic in ihrem Stuhl und wartet weitere 25 Minuten, bis Markus Lanz zu ihrem Thema kommen will. Zum Anschlag von Hanau.

+++ „Markus Lanz“ (ZDF): Virologe Streeck erklärt Verhältnis zu Christian Drosten – „Will kein Öl ins Feuer gießen“ +++

Die Sendung verläuft ziemlich durcheinander, auch weil sie nicht nur als Jahresrückblick konzipiert ist, sondern auch ganz aktuelle Stimmen zu den neuen Beschlüssen aus dem Corona-Gipfel eingeholt werden. „Ist sehr viel los heute in dieser Sendung, deswegen laufen wir zeitlich ein bisschen aus dem Ruder. Bedanke mich zunächst ganz herzlich, Herr Laschet, wir werden später auch noch Herrn Söder hören – und kümmern uns jetzt um ein weiteres Thema, das in diesem Jahr 2020 eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat“, leitet Lanz den neuen Abschnitt in der Sendung ein.

Nach 100 Minuten ist endlich Zeit für den verheerendsten Terrorangriff in Deutschland seit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin 2016.

-----------------

Anschlag in Hanau:

Am 19. Februar 2020 werden neun Gäste in und vor zwei Shisha-Bars erschossen.

Kurz darauf tötet der Täter seine Mutter und dann sich selbst.

Der Generalbundesanwalt sieht "gravierende Indizien für einen rassistischen Hintergrund" der Tat.

Die neun Erschossenen (acht Männer und eine Frau) im Alter zwischen 20 bis 37 Jahren hatten familiäre Migrationshintergründe und teilweise ausländische Staatsangehörigkeiten.

Der Täter war Sportschütze und glaubte offenbar an Verschwörungstheorien.

Er hinterließ als wirres Pamphlet, mit rassistischen, islamfeindlichen, antisemitischen sowie antifeministischen Inhalten.

-----------------

Markus Lanz (ZDF) wird kalt erwischt: „Da merkt man, dass die Wunde immer noch tief ist"

Noch während Markus Lanz einen Einspielfilm zum Anschlag von Hanau anmoderiert, steht Ajla Kurtovic auf und verlässt das Studio. Kurz fängt die Kamera ihre Bewegung ein. Lanz lässt sich davon nicht irritierend und spricht seinen Text zu Ende.

Nach dem Clip wird aber doch deutlich, dass er kalt erwischt wurde. „Ajla Kurtovic, die eben jetzt noch hier saß, hat gerade die Sendung verlassen, weil ihr dieser Auftritt offensichtlich schwer fällt und ein bisschen über den Kopf wächst. Das respektieren wir. Wir haben uns schon einmal hier gesehen in der Sendung, deswegen hat sie sich das zugetraut“, so Lanz. „Ich kann das verstehen. Da merkt man, dass die Wunde immer noch tief ist, die das geschlagen hat.“

+++ Maischberger (ARD): Experte macht klar, wie einfach Corona aufzuhalten wäre +++

Lanz spricht nun mit der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock über den Anschlag. Auch die Politikerin wirkt betroffen: „Das nimmt mich jetzt auch gerade etwas mit“. Die Reaktion der Schwester zeige, wie tief der Schmerz bei den Angehörigen noch sitze. „Deswegen ist es auch zentral, dass es in diesem Jahresrückblick mit drin ist“, so Baerbock.

Nach zehn Minuten jedoch ist das Kapitel Hanau in der Sendung schon wieder beendet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird zugeschaltet und es geht natürlich wieder um die Corona-Beschlüsse. „Die Ministerpräsidenten-Konferenz würfelt alles durcheinander“, sagt Lanz noch entschuldigend, und scherzt kurz darauf mit dem CSU-Politiker.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heftige Vorwürfe gegen Markus Lanz (ZDF): „Da hat das Fingerspitzengefühl total gefehlt"

Auf Twitter gibt es heftige Kritik daran, dass der Anschlag von Hanau nur ein Randthema in der Sendung ist. „Da hat das Fingerspitzengefühl total gefehlt“, meint eine Zuschauerin.

Der berühmte Pianist Igor Levit ärgert sich ebenfalls: „Entweder alle begegnen dem Problem Rassismus und Rechtsterrorismus mit dem nötigen Respekt und der notwendigen Zeit, oder man lässt‘s ganz bleiben. Zum Talkshow-Nebenthema runterdegradiert ist‘s einfach unerträglich.“ Außerdem ärgert er sich über den Übergang vom Thema Anschlag zu Markus Söder: „Eine Handvoll Minuten über Hanau, Rechtsterrorismus und Rassismus und dann übergangslos: 'Herr Söder, was ist mit Skiurlaub?'“

Entweder alle begegnen dem Problem Rassismus und Rechtsterrorismus mit dem nötigen Respekt und der notwendigen Zeit,oder man lässt‘s ganz bleiben. Zum Talkshow-Nebenthema runterdegradiert ist‘s einfach unerträglich. Das ist noch nicht einmal mehr bloß ermüdend. Es ist zermürbend. — Igor Levit (@igorpianist) November 25, 2020

Eine Zuschauerin ist ebenfalls enttäuscht: „Keiner hat erwartet, dass der Jahresrückblick geil wird, weil die Themen einfach deprimierend sind, aber mehr Zeit für wirklich wichtige Themen wie Hanau, und weniger ewig lange Wiederholungen von Tim Mälzer wäre besser gewesen. Weniger Leute einladen, wenn's so nicht geht.“

Ein anderer Twitter-Nutzer fragt an das ZDF gerichtet: „Hätte man nicht mit Aijla Kurtovic gleich zu Beginn der Sendung sprechen können, statt sie bis kurz vor Schluss warten zu lassen, um sie dann erst noch ne halbe Stunde Mälzers (vergleichsweise) Luxusproblemen mit Corona lauschen zu lassen?“

Eine Frage, die sich die Lanz-Redaktion gefallen lassen muss.

Den Jahresrückblick 2020 mit Markus Lanz kann man HIER in der ZDF-Mediathek anschauen.