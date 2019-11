Markus Lanz (ZDF): Als ein Gast DAVON anfängt, verstummt das Studio

Plötzlich kam alles ganz anders! Bei Markus Lanz im ZDF lautete das Thema am Donnerstagabend „30-jähriges Jubiläum zum Mauerfall“. Angedacht war eigentlich, über die Grenzeröffnung zu reden. Doch dazu sollte es gar nicht kommen.

Walter Kohl, Sohn von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl (†87), wurde extra zu Markus Lanz eingeladen, um darüber zu plaudern, wie er seinen Vater zwischen Grenzöffnung und Vollendung der Deutschen Einheit erlebt hat.

So wurde die Sendung im ZDF zumindest angeteast. Walter Kohl jedoch hielt sich nicht an die Abmachung.

Markus Lanz (ZDF): Gast spricht über DDR-Zeit, plötzlich verstummt es im Studio

Das war passiert: Walter Kohl schwelgt derweil in Erinnerungen an die Zeit im Westen, berichtet von Familienurlauben in Spanien und Italien – „Man war emotional schon damals sehr weit weg von der DDR. Man war in Spanien, man war in Italien – aber wer fährt schon in die DDR?“ – und erzählt von seinen Besuchen in der DDR.

Das waren die Gäste bei Markus Lanz am Donnerstagabend:

Walter Kohl, Unternehmer

Horst Teltschik, Politologe

Sven Kuntze, Journalist

Laura Kukuk, Oldtimer-Expertin

„Man steht an der Grenze und man hat sechs Stasi-Wagen hinter sich. Da wurde alles untersucht und dann sind wir total abgeschirmt worden. Dann kamen Leute, die uns Petitionszettel gegeben haben. Ich wurde weggeschickt von meinem Vater. Die Stasi-Leute waren ja auf meine Eltern fokussiert“, so Walter Kohl.

Stille im ZDF-Studio

Während der ehemalige Unternehmer seine Kindheitserfahrungen mit dem Publikum teilt, ist es still im TV-Studio. Kaum ein Einwurf, kaum eine Zwischenfrage. Seine Geschichte, die darf er in aller Ruhe weitererzählen.

„Es gab eine lustige Szene. Die Stasi hatte sozusagen ein Paar auf uns gesetzt – einen Offizier und eine Offizieren. Der nutzte die Gelegenheit, um sich der Offizierin zu nähern, was ihr nicht gefiel. Und daraufhin hat mein Vater eine Flasche Wein aus dem Kofferraum geholt und zu ihm gesagt: 'Geh rüber zu der Dame und sag ihr, das wäre vom Klassenfeind für ihren Einsatz zum Sozialismus.'“

„Wir waren Klassenfeind“

Walter Kohl stellt anschließend noch mal klar: „Wir waren Klassenfeind. Als Familie, ganz klar, die Bösen.“

Es hätte teilweise Hausverbote gegeben. Verhaftungen, weil fremde Leute den Kohls Petitionszettel in die Hand gedrückt hätten.

Nach Kapitulation: Kohl macht Party in Berlin

Immerhin erfährt der „Markus Lanz“-Zuschauer dann noch ein bisschen über seine Erfahrungen nach dem Mauerfall. So berichtet Kohl, dass er nach der Kapitulation am 9. November 1989 fast zeitgleich mit seinem Vater in Berlin angekommen sei, von dessen politischer Arbeit aber nichts mitbekommen hätte.

Das sei ihm nicht wichtig gewesen, denn für ihn sei es einfach nur eine große Party gewesen.