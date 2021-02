Markus Lanz (ZDF): Gast schießt gegen Karl Lauterbach – am Ende muss SIE einschreiten

Es war mal wieder soweit: Markus Lanz ließ seine Gäste in der Talkshow im ZDF über die Auswirkungen des Coronavirus diskutieren. Sind die Maßnahmen zur Bewältigung verhältnismäßig?

Ein Mann, der dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Er ist seit Beginn der Pandemie Dauerbrenner in Talkshows zum Corona-Thema. Allein 17 Mal war er 2020 bei Markus Lanz im ZDF zu Gast. Der Verkauf eines T-Shirts, das sich auf seine Besuche bei Lanz bezieht, sorgt für Diskussionen. Hier liest du die Geschichte.

Bei Markus Lanz im ZDF ging es mal wieder heiß her: Ein Gast schießt gegen Karl Lauterbach. Foto: Screenshot ZDF

Bei der aktuellen Sendung am Mittwoch sorgte jedoch ein anderer Studiogast für Ärger bei den Markus Lanz-Zuschauern.

Markus Lanz (ZDF): Gast schießt gegen Karl Lauterbach

Heribert Prantl ist Autor, Jurist und Journalist. Schon länger kritisiert er die andauernden Einschränkung der Grundrechte durch die Politik im Lockdown und äußert seine Sorge um die parlamentarische Demokratie in Deutschland.

Foto: Screenshot ZDF

So erklärte er vor kurzem in einem Interview mit der Berliner Zeitung: „Ich habe Angst um unsere Grundrechte. Ich bin besorgt. Die Grundrechte sind das Schönste und Beste und Wichtigste, was wir in unserem Staat haben. Ich habe das Gefühl, dass sie in der Pandemie kleingemacht oder bisweilen beiseitegeschoben werden.“

------------------------------

Die Gäste bei Markus Lanz in der Sendung vom 24.02.2021

Karl Lauterbach, Politiker

Heribert Prantl, Autor

Prof. Alena Buyx, Medizinethikerin

Dr. Lisa Federle, Ärztin

------------------------------

Auch bei Markus Lanz nahm Prantl den Gegenpart zum mahnenden Lauterbach ein. Der Gesundheitsexperte sprach schon nach wenigen Minuten von einer dritten Welle, in der wir uns befinden. Durch die Ausbreitung der britischen Mutation könne man sogar bereits von einer zweiten Pandemie sprechen.

Foto: Screenshot ZDF

Zunächst läuft alles auf eine ruhige Diskussion hinaus. Doch wer Prantl und Lauterbach kennt, der konnte schon ahnen, dass es nicht bei dieser friedlichen Runde bleiben würde.

Denn beim Thema Schnelltests kochte die Diskussion hoch: Karl Lauterbach erklärte, dass die Schnelltests aufgrund von Lobbyismus und aus politischen Gründen nicht schneller realisierbar gewesen wären.

Da blieb Prantl nach eigenen Aussagen der Atem stehen: „Weil etwas politisch nicht durchsetzbar war, greifen wir in einer Brutalität in die Grundrechte ein, die wirklich abenteuerlich ist.“ Diesen Angriff konnte Lauterbach nicht unkommentiert stehen lassen. Er schoss zurück: „Es grenzt fast ans Unverschämte zu sagen, dass wir die Schicksale der anderen nicht sehen.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Prantl ist seine Wut nun anzumerken. Sein Kopf ist rot, er redet sich in Rage: „Lieber Herr Lauterbach, ich hätte mir doch gewünscht, dass das Parlament den Mund aufmacht.“

+++ Markus Lanz (ZDF): „Stopp! Das ist eine katastrophale Nachricht!“ – Prognose zu 3. Welle schockiert den Moderator +++

Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Es habe voreilig „den Löffel abgegeben an die Exekutive“.

Markus Lanz: Plötzlich greift SIE ein

Immerhin, nach Eingreifen von Medizinethikerin Alena Buyx, kehrte wieder etwas Ruhe ein. Diskussionen, wie sie in der Sendung gerade geführt würden, bildeten nicht die gesamte Debatte ab, so Buyx. Auch die Behauptung, die Rechte der Bürger wären nicht geschützt worden, könne sie so überhaupt nicht teilen.

----------

Mehr Themen zu Markus Lanz:

----------------

Und siehe da – am Ende waren sich die beiden Hitzköpfe sogar in einer Sache einig: „Wenn man Kritiker als Idioten bezeichnet, besteht die Gefahr, dass sie auch zu solchen werden.“

Na geht doch. Die ganze Sendung gibt es in der ZDF-Mediathek zum nachschauen.