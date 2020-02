Markus Lanz (ZDF): Peter Maffay lässt Bombe platzen – Lanz reagiert eindeutig

Emotionaler Abend bei Markus Lanz in der vergangenen Woche im ZDF: Musiker Peter Maffay (70) sprach eindeutig über ein Thema, das den Musiker bewegt: Wie gestalte ich auch das hohe Alter noch lebenswert?

Doch einiges, was Peter Maffay sagt, löst bei Markus Lanz Kopfschütteln aus.

Markus Lanz: Peter Maffay spricht ganz offen

Als es um Klimawandel und Mobilitätswende geht, legt sich vor allem Grünen-Politikerin Katharina Schulze ins Zeug: „Ich würde keine neuen Straßen mehr bauen und Geld in den Ausbau der Schiene stecken.“

Und dann ist Ausnahmekünstler Peter Maffay an der Reihe, wird von Lanz gefragt:

„Was für Gedanken machst du dir über deinen eigenen Fußabdruck?“

„Fahrradfahren.“

„Ist so, ja?“

„Erstens ist es gesünder.“

„Ist ja der Wahnsinn! Aber ist das ein E-Bike?“

„Das ist ein E-Bike.“

Daraufhin rollt Markus Lanz mit den Augen, hat sich offenbar zu früh gefreut. Auch Lacher von den anderen Gästen sind zu hören.

Peter Maffay fährt E-Bike. Foto: ZDF

Schließlich führt die Benutzung der Elektrofahrräder immer mal wieder zu Diskussionen. Schaden sie nun der Umwelt oder nicht? Fakt ist: Steigt man vom Auto auf ein E-Bike um, ist das besser für die Umwelt, da die Fahrräder keine Abgase produzieren. Allerdings benötigt man für E-Bikes Akkus, die unter enormen Energieaufwand produziert werden.

Das waren die Gäste bei Markus Lanz:

Katharina Schulze (Politikerin)

Michael Bröcker (Journalist)

Peter Maffay (Musiker)

Jörg Skriebeleit (Kulturwissenschaftler)

Markus Lanz tritt ins Fettnäpfchen

Dann will Markus Lanz das Thema doch lieber beenden, sagt: „Lass uns über die schöneren Dinge sprechen, du bist 70 geworden.“ Schnell merkt Lanz seinen Fehler, als das Publikum in schallendes Gelächter ausbricht. „Na es ist doch besser, 70 zu werden, als nicht 70 zu werden“, verbessert sich der Moderator.

Peter Maffay selbst hat kein Problem mit seinem Alter, weiß aber, dass es speziell für ihn nicht selbstverständlich ist, 70 geworden zu sein. „Ich habe sehr ausufernd gelebt.“

Peter Maffay war am Mittwoch zu Gast bei Markus Lanz. Foto: ZDF Screenshot

Peter Maffay mit schlimmen Geständnis

Er habe deshalb irgendwann unter enormen Schlafstörungen gelitten. „Das war ein fürchterlicher Zustand“, gesteht Maffay. Er sei immer wach gewesen und habe seine ganzen Reserven verbraucht.

„Du verlierst die Lust am Leben, du verlierst die Lust zu leben. Das führt in extremen Fällen zu suiziden Gedanken. Leute, die das erfahren, gehen durch die Hölle“, beichtet der Musiker. „Aber wenn am zurückkommt, ist es eine positive Erfahrung. Ich lebe zu gerne.“

