Nach Russland-Talk bei Markus Lanz – Zuschauer ziehen deutliches Fazit

Zum Wochenabschluss lädt Markus Lanz drei Gäste in seine gleichnamige Talkshow ein, um mit ihnen über die deutsche Russlandpolitik zu sprechen. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Entscheidungsprozesse, sondern auch um Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden.

Am Donnerstagabend (23. Oktober) mit dabei: Publizist Georg Mascolo, Journalistin Katja Gloger und Autor Andrey Gurkov. Nach der Sendung von Markus Lanz ziehen zahlreiche Zuschauer ein eindeutiges Fazit zur Runde des Abends.

Markus Lanz über Russland-Politik

An diesem Abend erwartet die Zuschauer von Markus Lanz ein eher ungewöhnlicheres Bild. Denn in der Runde ist kein Politiker vertreten. Der Moderator blickt gemeinsam mit seinen Gästen auf die vergangenen Versäumnisse der deutschen Russlandpolitik.

Dabei werden Publizist Georg Mascolo, Journalistin Katja Gloger und Autor Andrey Gurkov mehr als deutlich. „Ab 2014 wird es deshalb so unerklärlich, weil klar ist, worauf Wladimir Putin letztlich aus ist. Weil es nur noch um die Frage geht, wie schlimm es mit ihm eigentlich werden wird“, sagt Mascolo beispielsweise.

Und auch Gurkov betont ihre kritische Einstellung gegenüber Russland, indem er sagt: „Für mich ist die Trennlinie der 24. Februar 2022. Also wer danach immer noch von einer Annäherung an Russland spricht, da kann ich kein positives Wort mehr finden.“ Worte, die beim Publikum Anklang finden.

Zuschauer loben Sendung von Markus Lanz

Auf X, wo die ZDF-Talkshow gerne mal von Zuschauern kritisiert wird, loben zahlreiche Zuschauer diese Ausgabe:

„Die Markus Lanz Sendung vom 23.10.25 zum Thema Putin und Ukraine war sehr aufschlussreich.“

„Eine der faszinierendsten Talkshow seit langem mit Hintergrund-Informationen über Putin, die man so noch nicht gehört hat, obwohl leicht verfügbar.“

„Interessante Runde und Einblicke gerade bei Lanz über Russland und Putin.“

„Gute, interessante, aber auch bestürzende Lanz Sendung. Über Jahrzehnte haben die regierenden Parteien bzgl. der Russlandpolitik auf ganzer Linie versagt.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.