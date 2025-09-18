Boris Becker: Plötzliches Update bei Markus Lanz! „Wir arbeiten daran“

In der beliebten ZDF-Talkrunde „Markus Lanz“ geht es am Mittwochabend (18. September) ausnahmsweise mal nicht um politische und gesellschaftliche Themen oder hitzige Debatten. Stattdessen empfängt der renommierte Talkmaster Tennislegende Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro im TV-Studio.

Boris Becker gewährt äußerst private Einblicke in die dunkelste Zeit seines Lebens – die 231 Tage im Gefängnis. Offen spricht er über Erfolge, die Vergangenheit und die Lektionen, die er daraus gezogen hat, sowie über seine Zukunftspläne.

Jahrelang lebte der 57-Jährige in London und fühlte sich sichtlich wohl. Doch nach seiner Haft musste er zurück nach Deutschland. Wegen eines Einreiseverbots kann er seine Kinder in London derzeit nicht sehen. Jetzt spricht er offen über mögliche Rückkehrpläne.

Markus Lanz: Boris Becker spricht über eine mögliche Großbritannien-Rückkehr

Gleich zu Beginn der Sendung sprechen Markus Lanz und Boris Becker über das aktuelle Fußball Champions-League-Spiel FC Bayern München gegen FC Chelsea (3:1). Beide Clubs hatte der 57-Jährige einst ins Herz geschlossen.

Doch durch Jürgen Klopps Wechsel zu Liverpool änderte sich das. Heute outet er sich klar: Er ist glühender Liverpool-Fan. Markus Lanz hakt wie gewohnt sofort nach: „Was bedeutet es für dich, Chelsea und Liverpool nicht mehr in England zu sehen?“ Boris Becker antwortet ehrlich: „Es ist ungewohnt und ich bin genervt. Ich liebe London. Das fehlt mir.“

Seit seiner Deportation am 15. Dezember 2022 darf die Tennislegende nicht mehr nach Großbritannien einreisen. Er gibt offen zu: „Ich versuche schon mit den Behörden, dem Homeoffice und dem Ministry of Justice einen Weg zu finden, dass ich wieder einreisen darf. Wir arbeiten daran.“

Doch der Prozess sei schwierig. Durch die ständigen Positionswechsel in der Politik und den Behörden würde sich die Bearbeitung von Einreiseanträgen sehr lange hinziehen. Wie soll eine Rückkehr von Boris Becker nach Großbritannien konkret aussehen? Eine Rückkehr nach England als Lebensmittelpunkt schließt er aus: „Für mich ist klar: Nur noch als Urlauber oder beruflich. Nicht mehr als jemand, der in London leben möchte.“

Die aktuelle Markus Lanz-Ausgabe ist in der ZDF-Mediathek verfügbar.