Markus Lanz: Gast gibt ZDF-Talkmaster Kontra – „Sie haben...“

Alle gegen Einen. So könnte man die Donnerstags-Ausgabe von Markus Lanz wohl ganz ungeniert betiteln. Der ZDF-Talkmaster hatte zu später Stunden den Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach, Ärztin Christiane Woopen, Virologe Hendrik Streeck und Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zu Gast.

Vor allem Letzterer stand im Mittelpunkt des Geschehens. So hatte sich eine angebliche Aussage Ramelows in den letzten Tagen verselbstständigt. Will Thüringen wirklich die Maskenpflicht abschaffen. Eine Aussage, auf die sowohl Markus Lanz als auch seine Gäste immer wieder eingingen.

Markus Lanz: Virologe Streeck kontert dem Talkmaster

Virologe Hendrik Streeck. Foto: imago images

Auch wenn mancher von ihnen nicht in der Haut des Ministerpräsidenten stecken wollte. So beispielsweise Virologe Streeck. Als er gefragt wurde, was er denn an Ramelows Stelle machen würde, konterte er: „Da haben sie meine Rolle nicht verstanden. Ich bin Virologe. Ich will nicht die Politik von Herrn Ramelow beurteilen und übrigens auch nicht die Politik von den anderen 15 Ministerpräsidenten. Ich möchte in keiner Haut von einem Ministerpräsidenten stecken.“

Markus Lanz am Donnerstag: Die Gäste

Bodo Ramelow

Ferdinand von Schirach

Christiane Woopen

Hendrik Streeck

Und doch: Eine zu lasche Einstellung gegenüber dem Coronavirus lehnt Streeck ab. „Das Virus kennt keine Ländergrenzen. Das Virus kennt keinen sozialen Unterschied. Es wird sich auch in Bereichen ausbrechen können, wo wir nicht mit rechnen.“

Markus Lanz: Von Schirach sicher – Menschen halten Verbote für vernünftig

Bodo Ramelow und Ferdinand von Schirach bei Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

Ein Punkt, den auch Autor von Schirach teilt. Vor allem, weil sich der Großteil der Bevölkerung mit den Maßnahmen arrangiert zu haben scheint. „Die Menschen halten sich an Verbote nicht, weil ihnen etwas verboten wurde, sondern weil sie es für vernünftig halten“, so von Schirach.

Jedoch sei auch wichtig, dass nicht das komplette Leben auf Eis gelegt werden könne. So schreibt der Autor in seinem neuesten Werk „Trotzdem“: „Das Grundgesetz schützt das Leben nicht um jeden Preis, wir nehmen zum Beispiel Tote im Straßenverkehr in Kauf, weil wir wollen, dass Menschen Auto fahren. Wir setzen das Leben ins Verhältnis zur freien Entfaltung der Persönlichkeit und im Krieg erlauben wir sogar Soldaten, zu töten.“

Doch zurück zu Bodo Ramelow und seinem verhängnisvollen Satz. Von einer Abschaffung der Maskenpflicht habe er nie gesprochen, so Ramelow. Da habe man ihn lediglich falsch verstanden. Das wolle er auf keinen Fall. Man gebe jedoch den Eingriff in die Privatssphäre auf. So soll die Polizei nicht mehr überprüfen müssen, ob sich mehr oder weniger Personen in einer Wohnung aufhalten. Die Verantwortung solle nun wieder bei den Menschen selbst liegen. Die Regierung solle nun lediglich Empfehlungen herausgeben.

