Markus Lanz: Linken-Politiker lehnt Auftritt in Talkshow ab – ZDF-Moderator ist sichtlich gereizt

Ein schwieriger Start für Markus Lanz. Schon zu Beginn seiner Talkshow legt sich der ZDF-Moderator mit einem seiner Gäste an. Die Stimmung ist angespannt.

Eigentlich ist Linken-Politiker Bernd Riexinger in die Sendung eingeladen worden, um über die aktuelle Verfassung seiner Partei zu sprechen. Noch bevor es jedoch so weit kommen kann, greift Markus Lanz ihn bereits verbal an. Der Talkmaster scheint ziemlich nachtragend zu sein.

Linken-Politiker Riexinger gesteht: Er wollte nicht zu Markus Lanz gehen

Um die Linke steht es derzeit gar nicht gut. Die Partei verstrickt sich in internen Streitereien und auch die Wähler scheinen ihnen wegzulaufen. Mittlerweile zählt sogar die AfD mehr Stimmen als die demokratisch-sozialistische Partei. Ein Armutszeugnis für Sahra Wagenknecht, die bereits überlegt, eine neue Partei zu gründen, und ihre Kollegen. Einer von ihnen ist Bernd Riexinger, der bis Februar 2021 Parteivorsitzender gewesen ist.

In der ZDF-Show „Markus Lanz“ soll er nun Stellung zu den Problemen rund um Wagenknecht beziehen. Noch bevor Riexinger auch nur ein Wort über seine Kollegin verlieren kann, wird er bereits vom Moderator in die Mangel genommen. Nachdem Lanz ihn darauf anspricht, dass es sein erster Auftritt in der Sendung ist, stichelt Riexinger: „Einmal wurde ich eingeladen, aber da wollte ich nicht kommen.“ Selbstverständlich bohrt der Journalist nach.

Markus Lanz macht Riexinger Vorwürfe – und wird knallhart abgewatscht

Bernd Riexinger erklärt daraufhin, dass es damals eine „heikle Situation“ für ihn gewesen sei. Gemeint ist das Strategietreffen der Linken in Kassel im März 2020. Bei einer Podiumsdiskussion um den Klimaschutz meldet sich damals eine Frau aus dem Publikum zu Wort, die behauptet: „Auch, wenn wir das ein Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen.“ Riexinger ordnet diese Drohung nicht ein, fügt nur spöttisch hinzu: „Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein.“

Markus Lanz ist noch immer fassungslos über diese Reaktion des ehemaligen Linken-Vorsitzenden. „Ich fand das damals irre, diese Haltung, die man da so hat. Dieses Bashing [zu dt.: heftige Kritik, Anm.d.Red.] von Menschen letzten Endes, die auch Leistungsträger der Gesellschaft sind“, macht der Moderator deutlich. Bernd Riexinger verteidigt die Dame und versucht zu erklären, wie ihre Aussage wirklich gemeint gewesen ist. So einfach lässt ihn Lanz jedoch nicht davonkommen: „Das heißt, wenn Ihnen dann so etwas passiert, kommt unser Anruf und dann kommen Sie einfach nicht?“

Riexinger gibt an, zu diesem Zeitpunkt wichtigere Aufgaben gehabt zu haben als Talkshow-Auftritte. Markus Lanz reagiert gereizt: „Aber gerade wenn man doch so unter Beschuss ist, müsste man da nicht nach vorne gehen und sagen…“ Weiter kommt er nicht, denn das Fass des Linken-Politikers scheint voll zu sein. „Wollen Sie mit mir jetzt echt über diese Strategie-Konferenz reden?“, kontert er genervt. Damit ist das Thema abgehakt und Lanz gibt sich geschlagen.