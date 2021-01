Markus Lanz: Bei DIESER Politiker-Aussage platzt es aus ihm heraus – „Einspruch!“

Da platzt es aus ZDF-Talker Markus Lanz regelrecht heraus!

ZDF-Moderator Markus Lanz am Donnerstagabend bedeutete auch in dieser Woche wieder Corona-Talk am Donnerstagabend. Verständlich, wenn man sich doch einen Gast ins Studio geholt hatte, der aus dem Nähkästchen des Corona-Gipfels plaudern konnte. Schließlich war er selbst dabei.

So hatten Markus Lanz und das ZDF den niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ins Studio geladen und der zeigte sich als durchaus streitbarer Gast.

Markus Lanz (ZDF): Es kracht zwischen dem Moderator und Stephan Weil (SPD)

Besonders beim Thema Schule ging es zwischen Markus Lanz und Stephan Weil heiß her. So hat Weil für sein Bundesland beschlossen, dass der sogenannte Wechsel-Unterricht bleiben werde. Sprich: Klassen werden in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte lernt Zuhause, die andere in der Schule vor Ort. Nach einer bestimmten Zeit tauschen die beiden Hälften.

Jedoch, so Weil, wird fortan den Eltern die Option gelassen, selbst zu entscheiden, ob ihr Kind in die Schule gehen solle oder nicht. „Das ist ziemlich klar vermittelbar“, so Weil.

Markus Lanz (ZDF): „Sie wälzen sozusagen auf die Eltern die Entscheidung ab“

Stephan Weil war am Donnerstag bei Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

Ein Punkt, den Markus Lanz so nicht stehen lassen will. „Ich sag es jetzt mal böse: Sie wälzen sozusagen auf die Eltern die Entscheidung ab, ob es für die Kinder bedrohlich ist oder nicht, ob es böse ist oder nicht.“

--------------

Das sind die Gäste bei Markus Lanz am Donnerstag:

Stephan Weil (Ministerpräsident Niedersachsen)

Markus Feldenkirchen (Spiegel)

Vanessa Vu (Zeit Online)

Dr. Wiebke Nehls (Palliativmedizinerin)

-------------------------

Jetzt rappelt's zwischen den beiden. „Da habe ich eine komplett andere Sichtweise“, so Weil. Und Lanz unterbricht: „Ich streite immer gerne mit Ihnen. Da bin ich dabei!“

Markus Lanz (ZDF): Diese Aussage provoziert den Moderator

Es sei nun schon länger her, dass er, so Weil, Vater eines Grundschülers gewesen sei. Aber, so Stephan Weil: „In einer solchen Situation, wo so ein ungutes Gefühl da ist, hätte ich als Vater eigentlich immer den Anspruch, dass meine Frau und ich am Ende am besten wissen, was für unser Kind gut ist. Und dass wir uns an dieser Stelle nicht nur abhängig machen wollen von der Entscheidung einer Behörde.“

---------------

Mehr Themen zu Markus Lanz:

Markus Lanz: Philosophin sorgt mit Forderung für Zuschauer-Wut

Markus Lanz (ZDF): Moderator spricht Klartext – „Wie Wilder Westen“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Markus Lanz: HIER ging alles schief für den Talkmaster

----------------------

Ein No-Go für Lanz. „Einspruch, da bin ich ganz anderer Meinung“, fährt er Weil an. „Sie sitzen mit Experten zusammen am Montag, sie holen sich die Besten der Besten der Wissenschaft dazu. Dann sitzen sie zusammen und am Ende sollen es die Eltern selber entscheiden?“

Naja, so sei das ja nicht, sagt Weil. Schließlich seien die Experten auch unterschiedlicher Auffassungen. „Zu denken, die Wissenschaft sei eindeutig, das ist ein frommer Wunsch. Das Gegenteil ist richtig.“

Das wiederum wollte Journalistin Vanessa Vu nicht so stehen lassen. So sei sich die Wissenschaft in diesen Tagen einig wie nie. Da hatte sich wohl Stephan Weil ein wenig ins Abseits geschossen.

Karl Lauterbach war am Donnerstagabend ausnahmsweise einmal nicht bei Markus Lanz. Dafür sorgt eine Aussage des Politikers bei „Stern TV“ für Diskussionen.