Markus Lanz (ZDF): Gespräch nimmt unerwartete Wendung – plötzlich attackiert er seinen Gast

Markus Lanz holt sich am Mittwochabend den Trump-Insider und dessen Ex-Berater John Bolton in seine ZDF-Talkshow.

Doch Bolton, der ein Enthüllungsbuch über den US-Präsidenten geschrieben hat, gerät selbst schnell auf die Anklagebank bei Markus Lanz.

Markus Lanz: „Die Frage, die sich aufdrängt...“

John Bolton gilt als Republikaner-Hardliner, der unter den US-Präsidenten Ronald Reagan, George Bush und seinem Sohn und nun zuletzt auch unter Donald Trump als Nationaler Sicherheitsberater gedient hat. Da ist kein Unschuldslamm bei Markus Lanz zu Gast, sondern einer derjenigen, der den Irakkrieg 2003 vorangetrieben hat, der mit falschen Behauptungen gerechtfertigt wurde.

Nach nur 17 Monaten schied er als Sicherheitsberater bei Trump aus und hat nun ein Enthüllungsbuch über diese Zeit geschrieben. Es heißt: „Der Raum, in dem alles geschah.“ Bolton warnt darin vor einer Wiederwahl Trumps, der als Präsident verheerend sei für die USA – und ledert auch bei Markus Lanz los.

Das ist John Bolton:

Der 72-Jährige war bis September 2019 Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump.

Er diente zuvor auch schon unter Ronald Reagan, George Bush und George W. Bush.

Von 2005 bis 2006 war er Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen.

Er gilt als Neokonservativer und Falke, also als außenpolitischer Hardliner, der auf das Militär setzt..

Trump habe keine Strategie und keine Leitlinien, „er ist einfach nur Trump“, kritisiert Bolton. Der Präsident denke die Konsequenzen seines Handelns nicht durch und sei bauchgesteuert. Internationale Beziehungen betrachte er immer aus der Warte seines persönlichen Verhältnisses zum jeweiligen Regierungschef: „Er denkt: Wenn ich eine gute Beziehung mit Putin habe, dann werden auch die Beziehungen zwischen Amerika und den USA gut.“ Bedenklich sei, dass Trump mehr Schwierigkeiten habe, Beziehungen zu Alliierten wie Angela Merkel aufzubauen, als zu autoritären Führungspersönlichkeiten wie Putin oder Kim Jong-Un.

Lanz-Gast John Bolton wurde über eine Videoschalte ins Studio geholt. Foto: ZDF-Mediathek

Ähnlich heftig rechnet auch Präsident Trump mit Bolton selbst ab. Lanz lässt Aussagen von Trump über seinen Ex-Mitarbeiter in seiner ZDF-Talksendung einspielen: „Das ist ein Mann ohne Persönlichkeit. Er wollte immer nur überall Bomben abwerfen.“ Der von ihm gefeuerte Berater sei ein Mensch ohne Herz und ein Krimineller, weil er Geheimnisse veröffentliche. Für Bolton sind diese Attacken „überhaupt nicht erwachsen“ und würden die Würde des Amtes beschädigen.

Doch auch Moderator Markus Lanz setzt seinen Gast auf die Anklagebank: „Die Frage, die sich aufdrängt: Warum haben Sie so lange damit gewartet, dass zu tun, was sie jetzt getan haben? Warum waren Sie 519 Tage sein Sicherheitsberater?“ Bolton rechtfertigt sich: „Ich dachte, die Präsidentschaft selbst, dass das Gewicht der Verantwortung eine Auswirkung auf Trump haben würde, wie es bei all den anderen Präsidenten auch war. Aber ich hatte unrecht.“ Bolton habe den USA nur helfen wollen, ihre Interessen durchzusetzen und sei lange in eine Dilemma gewesen.

Markus Lanz fragt Ex-Berater von Donald Trump: „Haben Sie ein schlechtes Gewissen?“

So einfach lässt Lanz seinen Gast nicht davonkommen und fragt am Ende des Gesprächs noch nach: „Haben Sie ein schlechtes Gewissen?“ Bolton weicht der Antwort aus. Er habe sein Bestes getan und sei ja nur Berater gewesen. Die Entscheidungen habe nicht er, sondern Trump getroffen.

