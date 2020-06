Markus Lanz: Eklat in Sendung! Nach der Show rastete DIESER Gast aus

Eklat bei "Markus Lanz"!

Was bei Markus Lanz während der Show passiert, kann der Zuschauer stets verfolgen. Was jedoch passiert, wenn die Show zu Ende ist, wenn die Kameras aus sind, und schon die Nachrichten über den Bildschirm flimmern, bekommt der „Markus Lanz“-Zuschauer selten mit.

Am Dienstagabend hat Markus Lanz ganz nebenbei verraten, dass es zuletzt nach der Show zu einem kleinen Eklat kam.

Markus Lanz: Streit nach der Sendung

So hatten sich am vergangenen Donnerstag die beiden Politiker Karl Lauterbach (SPD) und Serap Güler (CDU) noch gehörig in die Haare gekriegt.

Serap Güler von der CDU. Foto: imago images

So startete Markus Lanz mit folgenden Worten in die Talkshow: „Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn zwei sehr herzlich begrüßen, die erst vor wenigen Tagen gemeinsam hier gesessen haben. Das hatten wir so noch nie. Und es gibt einen wirklich guten Grund dafür. Wir haben uns hier am vergangenen Donnerstag kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, und haben speziell mit ihm darüber diskutiert, warum in diesem Land im Moment an alle und an alles gedacht wird, an Bundesliga-Spiele, an Fitnessstudio-Betreiber und an Chorproben, aber irgendwie so seltsam wenig an unsere Kinder.

Und dabei verdichten sich ja im Moment die Hinweise, dass Kinder, anders als bei der Influenza, wahrscheinlich eher nicht Virenschleudern und Treiber von Covid-19 sind. Trotzdem hat er am vergangenen Donnerstag ein weiteres Mal ausdrücklich vor Schnellschüssen an Schulen gewarnt“, begrüßt Markus Lanz den SPD-Politiker und Gesundheitswissenschaftler Karl Lauterbach.

Bei Markus Lanz trafen Karl Lauterbach und Serap Güler wieder aufeinander. Foto: Screenshot ZDF

Markus Lanz: Karl Lauterbach und Serap Güler – der Zoff geht weiter

Grundsätzlich durchaus vertretbare Punkte. Doch nach der Sendung kam es zum Streit mit seiner CDU-Kollegin Güler.

„Dann war die Sendung vorbei, aber sie war noch lange nicht fertig. Und zwar mit ihm“, startet Lanz nun die Begrüßung der Staatssekretärin für Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Serap Güler.

„Was Sie da sagen, ist wirklich unglaublich elitär, rief sie ihm zu, als die Sendung zu Ende war. Und dieser Satz, hatte ich das Gefühl, hatte so viel emotionales Potenzial, dass Sie beide heute wieder hier sitzen“, so Markus Lanz.

Markus Lanz: Showdown Teil 2

Und auch am Dienstagabend sollte es wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den Politikern kommen. So betonte Güler noch einmal, dass die Schließung der Schulen für viele Kinder ein großes Problem darstellt. Vor allem bei Kindern aus sozial ärmeren Schichten, die beispielsweise kein Tablet haben, mit dem sie so einfach am digitalen Unterricht teilnehmen könnten.

„Das habe ich nicht gesagt“, wirft Lauterbach immer wieder ein. Doch das sei nicht alles, so Güler. Auch viele Eltern seien nicht in der Lage das Kind schulisch zu unterstützen, weil sie selbst eben jenen Bildungshintergrund nicht hätten.

Lauterbach jedoch betont immer wieder, dass er nie die Schulen dauerhaft schließen wollte. Lediglich der Unterricht vor der Krise sei so derzeit nicht möglich. Es scheint, als würden sich die beiden weiter im Kreis drehen.

Nur Dirk Steffens bietet eine Lösung an

Eine Lösung des Problems bietet nur Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens. Er schlägt vor, den Eltern ganz klar zu sagen, dass man bei Wiederaufnahme des Schulunterrichts eine steigende Infektionsrate in Kauf nähme. Man müsse die Eltern einbinden, und sie fragen, ob sie da mitgehen würden.

