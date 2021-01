Markus Lanz (ZDF) stellt radikale Corona-Forderung – die er aber selbst nicht einhält

Sehe Talkshow in der 5 Leute aus 5 Haushalten in einem TV-Studio zusammensitzen. Erläutert wird, dass jeder(!) mögliche Kontakt zu vermeiden sei. Am Beispiel, dass 2 Kinder sich privat verabreden.Hab nur ich den Eindruck, dass mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. #Lanz