Markus Lanz schimpft: Er verliert das Verständnis für die Corona-Maßnahmen

Es fällt auf, dass Markus Lanz die Corona-Maßnahmen der Politik in seinen Sendungen mehr und mehr in Frage stellt. Für die Sendung am Donnerstagabend holt er sich mit dem Virologen Professor Hendrik Streeck argumentative Rückendeckung ins ZDF-Studio.

SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gibt Markus Lanz jedoch entschlossen Contra in der Coronavirus-Diskussion.

Markus Lanz (ZDF) rechnet Corona-Gefahr herunter - Gast Michel Friedmann: „Keine Fata Morgana“

Virologe Streeck sieht die Corona-Lage im Land entspannter als viele seiner Kollegen. Zum Eingang der Sendung sagt er zu den derzeit hohen Infektionszahlen in Berlin: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Städte 35 auf 100.000 Einwohner sehr bald haben werden, also dass die 7-Tage-Inzidenzwerte ansteigen werden. Das ist eben die Natur der Sache des Virus. Das liegt nicht an dem Partyvolk in Berlin-Mitte.“ Diese Zahlen seien aber nur bedingt aussagekräftig, weil nur ein kleiner Prozentsatz eine stationäre medizinische Versorgung benötige. Er nennt den Wert von fünf Prozent aller Infizierten, die ins Krankenhaus müssen.

-----------------------

Mehr über Lanz-Gast Hendrik Streeck:

Streeck ist seit 2019 Direktor des Instituts für Viroligie und HIV-Forschung der Universität Bonn

Seine Mutter ist ebenfalls Professorin, allerdings für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. Sein Vater lehrt an der Universität Göttingen.

Dort in Göttingen ist der heute 43-Jährige auch aufgewachsen.

2009 erhielt Streeck den Forschungspreis der Deutschen AIDS-Gesellschaft.

-----------------------

Markus Lanz greift die Zahl auf: „Von 100 Prozent Infizierten brauchen nur fünf Prozent irgendwann eine ernsthafte medizinische Betreuung?“ Während der ZDF-Moderator diese fünf Prozent als minimal darstellt und sich über den bedrohlichen „Sound“ in der öffentlichen Debatte wundert, rechnet ihm sein Gast Michel Friedmann vor, was das wirklich bedeuten kann: „Wenn Sie das aber auf eine Million nehmen, sind 50.000 Menschen schwer erkrankt. Bei zehn Millionen haben sie schon eine halbe Million Menschen, die schwer erkranken. So gesehen ist das doch alles keine Fata Morgana!“ In anderen europäischen Ländern würde man sehen, dass dies kein theoretisches Szenario sei.

Virologe Streeck bei Markus Lanz (ZDF): „Das Coronavirus wird uns wahrscheinlich unser Leben lang begleiten“

Virologe Streeck meint dennoch, man projiziere derzeit zu viel auf Covid-19 in Deutschland, schließlich habe man derzeit eine normale Sterblichkeitsrate in Deutschland. „Bei der Hitzewelle 2019 hat man sehr viel deutlicher eine Übersterblichkeit gesehen, bei der Grippewelle 2017 hat man deutlich eine Übersterblichkeit gesehen..“ Kürzlich hätten Essener Forscher sogar eine Untersterblichkeit in Deutschland berechnet, also weniger Tote als sonst im Durchschnitt der Jahre, was auch mit den Schutz- und Hygieniemaßnahmen (AHA-Regeln), Abstand und Masken zu tun haben könnte.

-----------------------

Mehr über Markus Lanz:

-----------------------

Streeck wolle Covid-19 nicht kleinreden, doch er frage sich „was unser Ziel ist, was unser Kompass, wo wollen wir eigentlich hin?" Dann dämpft der Virologe die Hoffnung auf einen Impfstoff, der bald alles verändern werde: „Auch wenn wir einen Impfstoff haben, wird das Virus weiter bei uns sein. In der Kommunikation kommt es mir so vor, nach dem Herbst ist es besser. Oder nach dem Winter ist es besser“, doch das werde nicht so sein. „Das Coronavirus wird uns wahrscheinlich unser Leben lang begleiten“, prognostiziert der Experte. Man müsse lernen, damit umzugehen.

Virologe Hendrik Streeck in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Foto: ZDF-Mediathek

Manuela Schwesig bei Markus Lanz: „Ich kenne niemanden, der sich freiwillig beatmen lassen möchte“

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, greift die Kompass-Frage von Streeck auf: „Das Ziel ist aus meinen Augen, dass wir einen verlässlichen Alltag für die Menschen organisieren. Dass eigentlich so viel wie möglich wieder möglich ist: Kitas offen, Schulen im Regelbetrieb, Tourismus.“ Schwesig wolle die Gesundheit der Bevölkerung schützen, aber da reiche es nicht auf die Todeszahlen zu schauen, schließlich gäbe es auch andere Folgeschäden: „Ich kenne niemanden, der sich freiwillig infizieren lassen möchte, der sich freiwillig im Zweifel im Krankenhaus beatmen lassen möchte.“ Daneben gehe es um den Erhalt von Arbeitsplätzen und des sozialen Lebens.

Manuela Schwesig zu Gast bei Markus Lanz (ZDF). Foto: ZDF-Mediathek

Das Coronavirus sei deshalb gefährlich, weil die Infektionszahlen nicht linear steigen würden, „sondern wenn die Welle losgeht, dann geht sie eben steil nach oben.“ Deswegen müsse man die Infektionszahlen im Griff halten.

-----------------------

Mehr über Lanz-Gast Manuela Schwesig:

Die SPD-Politikerin ist seit 2017 Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Zuvor war sie Familienministerin unter Kanzlerin Merkel.

Im September 2019 machte die 46-Jährige ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Im Mai 2020 gab sie bekannt, nach ihrer Krebstherapie genesen zu sein.

Schwesig lebt zusammen mit ihrem Ehemann, einem Sohn und einer Tochter in Schwerin.

-----------------------

Hendrik Streeck bei Lanz (ZDF): „Exponentiell macht unheimlich Angst, wenn man das hört.“

Für Streeck ist aber auch die Gefahr eines exponentiellen Anstiegs ein Missverständnis: „Wir vermengen uns ja nicht komplett wahllos in der Gesellschaft. Wenn sich ein Freundeskreis infiziert, dann infiziert vielleicht einer drei, dann drei neun, aber die neun finden dann nicht mehr 27 zum infizieren, weil der Freundeskreis irgendwann auch endlich ist und nicht nach außen geht. Und dadurch gibt es ein natürliches Abflachen im Wachstum. Exponentiell macht unheimlich Angst, wenn man das hört.“

Lanz steigt hier ein: „Aber so hat doch die Kanzlerin neulich gerechnet!“ Sie habe gewarnt, dass man Weihnachten bei 19.200 Neuinfektionen stehe. Dadurch entstehe der Eindruck, es werde dramatisch schlechter, aber die aktuellen Infektionszahlen im September schwanke man man zwischen 1000 und 2000. Es sei "eine Dauerwelle, aber mitnichten diese stark steigende exponentielle Kurve.“ Schwesig verteidigt, dass genau das der Erfolg der Maßnahmen und der Arbeit der lokalen Gesundheitsämter sei: „Wir kriegen eben raus, wer ist infiziert und mit wem hatte er Kontakt“. Das gehe aber nur, wenn die Zahl der Neuinfektionen kontrolliert und gering bleibt.

Markus Lanz: „Wir klauen ihre Jugend“

Für Moderator Lanz, das wird deutlich, stimmt trotzdem die Verhältnismäßigkeit in den Corona-Maßnahmen nicht mehr. So seien beispielsweise drei Millionen Jobs im Tourismus im Gefahr: „Die Reisebranche ist faktisch tot!“

Auch Streeck plädiert für Lockerungen bei Konzerten, Fußball und Reisen, sofern es gute Hygienekonzepte gibt, „damit man sehen kann, ob es funktionieren kann.“ Die Politik müsse pragmatische Lösungen, es gehe um die Eigenverantwortung der Menschen und nicht um Verbote.

Lanz geht da mit: „Wir klauen doch Leuten, nicht nur Schülern ihre Schulzeit, Abiturienten ihr Abitur, wir klauen auch jungen Menschen ihre Jugend schlicht und ergreifend.“ Schwesig verteidigt die Politik: „Aber wir sind doch gar nicht mehr in dem Zustand, wo Dinge per se geschlossen sind. Es sind fast alle Bereiche wieder auf.“ Kitas und Schulen seien wieder im Regelbetrieb, man sei nicht mehr so eingeschränkt wie im April und Mai.

Markus Lanz (ZDF): Nach Schock-Satz von Merkel – „Es macht einem Angst!“

Dass Markus Lanz den Merkel-Satz von möglicherweise über 19.000 Neuinfektionen täglich in Deutschland vor Weihnachten in Frage stellt, wurde auch in dieser Folge des ZDF-Talks deutlich. (mag)