Markus Lanz (ZDF): Coronavirus-Experte schockt mit dramatischen Zahlen – „Wahrscheinlichkeit, dass Sie sterben...“

Auch in der Talkshow von Markus Lanz dreht sich am Dienstag alles um das Thema Coronavirus. Schon zum zweiten Mal in kurzer Zeit war der Virologe Alexander S. Kekulé zu Gast bei Markus Lanz.

Bereits im Februar hatte der Experte vor der Gefahr des Coronavirus gewarnt. In der Sendung von Markus Lanz untermauerte er seine Warnung von damals – mit dramatischen Zahlen.

Markus Lanz im ZDF: Virologe mit erschütternden Todeszahlen zum Coronavirus

Möglicherweise unterschätze die Bevölkerung die von dem Virus ausgehende Gefahr. „Inzwischen wissen wir, dass in der Größenordnung von 0,5 die Leute sterben. Eins zu 200“, warnt der Experte.

Die gute Nachricht: „Wahrscheinlich werden wir in Deutschland noch in der Lage sein, diese Zahl zu drücken, weil wir ein gutes Gesundheitssystem haben.“

In Norditalien hingegen gebe es „eine sehr sehr große Dunkelziffer nicht erfasster infizierter, fast gesunder Menschen, die aber ansteckend sind.“ Problematisch nicht nur für Urlauber, sondern auch deren Heimatländer, denn das erhöhe die Chance, dass sich das Virus auch dort weiter rasant ausbreite.

„Stehen mit dem Rücken zu Wand“

Markus Lanz und seine Talk-Gäste in der Sendung vom Dienstag. Foto: Screenshot ZDF

Zwar unternehmen Experten in Deutschland Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken, wie etwa die Quarantäne. „Wir sind aber in einer Situation, in der wir schon mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir müssen davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen ganz massive Vermehrungen in Deutschland gibt“, warnt der Virologe.

-----------------------

Die weiteren Gäste von Markus Lanz im ZDF am Dienstag waren:

Hans-Werner Sinn, Ökonom

Boris Pistorius (SPD), niedersächsischer Minister für Inneres und Sport

Carmen Thomas, Autorin

-----------------------

Mehr von Markus Lanz:

Markus Lanz: Coronavirus-Experte schlägt Alarm – „DAS weiß ich erst seit Kurzem...“

Markus Lanz: Deutliche Worte an Wissenschaftler Harald Lesch – „Sie kriegen Ärger nach der Sendung“

Markus Lanz: Landrat von Heinsberg mit erschüttender Theorie – „Wenn wir mehr testen...“

-----------------------

Coronavirus „von der Tödlichkeit zehn Mal gefährlicher“

Zwar gebe es auch in jedem Jahr eine Grippewelle, durch die immer wieder Menschen sterben. „Aber wir haben bei Corona die Situation, dass das von der Tödlichkeit zehn Mal gefährlicher ist. Also, wenn Sie jetzt Coronavirus hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran sterben, zehn Mal so hoch wie bei einem Influenzafall“, sagt er an Markus Lanz gewandt.

Zu Gast bei Markus Lanz: Virologe Prof. Dr. Alexander Kekulé. Foto: Screenshot ZDF

-------------------

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren

Er ist Moderator und Produzent

Seit 2008 moderiert er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow Markus Lanz

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf Talk-Gäste

--------------------

+++Coronavirus: WHO stuft Coronavirus offiziell als Pandemie ein ++ Angela Merkel mit Schock-Prognose +++

Wichtig sei es daher, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Das sei unter Umständen auch mit gewissen Einschränkungen verbunden. „Bei einer Krankheit, die jeden Zweihundertsten tötet – Wie viel Aufwand betreiben wir, um dies zu verhindern?“ Es sei Aufgabe der Politik, das auszubalancieren. (vh)