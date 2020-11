„Markus Lanz“ (ZDF): Virologe Streeck erklärt Verhältnis zu Christian Drosten – „Will kein Öl ins Feuer gießen“

Na, ob sich die beiden mal auf ein Bier treffen?

Im großen Jahresrückblick bei „Markus Lanz“ (ZDF) hat der Talkmaster mit ausgewählten Gästen auf das Corona-Jahr 2020 zurückgeblickt. Das Virus hält die Welt noch immer im Würgegriff, wird es auch im kommenden Jahr 2021 weiterhin. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 1,4 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, in Deutschland sind es rund 15.000 Personen.

Wichtige und öffentliche Figuren, auch für politische Entscheidungen, sind während der Corona-Pandemie u.a. der Virologe Hendrik Streeck (43) aus Bonn und Christian Drosten (48) von der Berliner Charité. Streeck war auch beim Jahresrückblick bei „Markus Lanz“ zu Gast – und erklärt dort das angespannte Verhältnis zu seinem Kollegen Drosten!

„Markus Lanz“ (ZDF): Virologe Streeck erklärt Verhältnis zu Christian Drosten

Ganz Deutschland kennt die Gesichter der beiden Wissenschaftler, aus Corona-Talkshows, unter anderem „Markus Lanz“ sind beide nicht mehr wegzudenken.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Foto: ZDF/Markus Hertrich

Doch Hendrik Streeck und Christian Drosten sind nicht immer einer Meinung. Corona spaltet die beiden Forscher – und der Bonner Virologe spricht in der Live-Sendung bei Markus Lanz über das zerrüttete Verhältnis zu seinem Vorgänger am Universitätsklinikum in Bonn, der mittlerweile an der Berliner Charité arbeitet.

Nachdem in Heinsberg (NRW) das Coronavirus im Frühjahr ausgebrochen war, hat dort Streeck seine weltweit vielbeachtete „Heinsberg-Studie“ durchgeführt, um mehr über das Coronavirus herausfinden zu können. Drosten hat daraufhin die Studie öffentlich kritisiert, dabei zuvor nicht mit Streeck besprochen – ein Unding unter Kollegen.

Streeck über seinen Vorgänger Drosten: „Möchte kein Öl ins Feuer gießen“

Markus Lanz spricht die „gute Freundschaft“ und das Verhältnis der beiden untereinander an – und die Rolle der „Heinsberg-Studie“, die dieses nachträglich geschadet habe. Streeck erklärt: „Christian Drosten war mein Vorgänger in Bonn. Ich war vorher in den USA tätig, schon da haben wir miteinander telefoniert, er hat mir einige Tipps gegeben. Viele seiner ehemaligen Mitarbeiter in Bonn habe ich übernommen, auch da hat er mir Ratschläge mit auf den Weg gegeben.“

Christian Drosten ist eine der großen Figuren der Corona-Pandemie in Deutschland. Foto: imago images / Xinhua

Als Lanz dann nachfragt, was genau passiert ist, als die Studie öffentlich geworden war, sagt der Virologe: „Wir haben danach kurz telefoniert, danach riss der Kontakt vorerst ab.“ Ohne auf Details eingehen zu wollen, stellt Streeck klar: Die öffentliche Kritik an der Studie seitens von Drosten ist ihm zu weit gegangen. Streeck legt nach: „Ich würde auch nicht sagen, dass wir eine gute Freundschaft pflegen. Wir alle sind aktuell dabei, uns wieder anzunähern. Ich möchte deshalb kein Öl ins Feuer gießen. Wir Virologen arbeiten schließlich alle für ein einziges Ziel: die Bekämpfung des Virus.“

Kaffee trinken mit Karl Lauterbach geplant

Mit einem anderen Virologen-Kollegen dagegen sei das Verhältnis absolut in Ordnung: Er und Epidemiologe Karl Lauterbach (57, SPD) hätten sich schon vor einiger Zeit verabredet, zusammen Kaffee trinken zu gehen. Streeck lächelnd: „Das Ganze ist wegen der aktuellen Lage natürlich schwieriger geworden, aber wir haben versprochen, dass wir das noch nachholen werden. Spätestens dann, wenn der Corona-Spuk vorbei ist.“

Bleibt zu wünschen, dass dieser Zeitpunkt so schnell wie möglich erreicht sein wird... (mg)