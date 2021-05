Markus Lanz: DIESER Satz einer Politikerin bringt Zuschauer zum Kochen – „WIE BITTE???“

In der ZDF-Talkshow von Moderator Markus Lanz gab es Mittwochabend erneut einen kontroversen Corona-Talk. Dabei spielte die Aussage einer FDP-Politikerin eine besondere Rolle, die viele Zuschauer zur Weißglut brachte.

Selbst Moderator Markus Lanz schien die Aussage zu viel sein, weshalb er der Bundestagsabgeordneten Kontra gab. An einer Stelle sagte er sogar zu ihr, dass ihre Aussage „Quatsch“ sei.

FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus sorgte mit einem Satz für Empörung bei manchen Lanz-Zuschauern. Foto: Screenshots ZDF-Mediathek

Markus Lanz (ZDF): Aussage von FDP-Politikerin bringt Zuschauer zum Kochen

FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus klagte beim Bundesverfassungsgericht gegen die Corona-Notbremse. Besonders die bundesweite nächtliche Ausgangssperre lehnte sie ab. Bei Markus Lanz versuchte die Abgeordnete, ihre Kritik an den Maßnahmen zu erläutern.

FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus sorgte mit einem Satz für Empörung bei manchen Lanz-Zuschauern.

Die Gäste bei Markus Lanz am 28. April:

Markus Blume: CSU-Generalsekretär

Christine Aschenberg-Dugnus: Gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion

Dr. Dirk Heinrich: Medizinischer Leiter des Hamburger Impfzentrums

Gregor Peter Schmitz: Chefredakteur der „Augsburger Allgemeine“

Laut Aschenberg-Dugnus solle die Politik nicht nur auf die Corona-Inzidenzwerte schauen. Es brauche auch andere Parameter, darunter Infektionscluster, aber auch die Auslastung der Intensivbetten. Es werde zu viel Panik verbreitet, fand die FDP-Politikerin. „Wir müssen genau hinschauen, wer ist infiziert. Waren es die Älteren, die sterben können. Sind es jetzt die Jüngeren, das müssen wir auch unterscheiden, die länger auf der Intensivstation liegen, weil sie eben nicht so schwer erkrankt sind. Das alles müssen wir mit einberechnen“, so die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Jüngere liegen länger auf der Intensivstation, weil sie NICHT so schwer erkrankt sind – dieser Satz der Politikerin brachte viele Zuschauer auf die Palme, was Reaktionen im Netz zeigten.

„WIE BITTE??? Wenn jemand nicht so schwer erkrankt ist, liegt er nicht auf ITS!!! Wie ignorant und unempathisch kann man eigentlich sein?“

„Ascheberg-Dugnus ist unerträglich. (...) Die Frau hat keine Ahnung, was eine Intensivstation ist.“

„Wer länger auf Intensiv liegt, ist nicht so schwer erkrankt. FDP-Logik. Wer ein Jahr da liegen würde, ist quasi gar nicht krank.“

Markus Lanz zu FDP-Politikerin: „Das ist Quatsch!“

Im späteren Verlauf der Talkshow ging auch Markus Lanz die Abgeordnete hart an. Da ging es um die Tests in Unternehmen. Der Moderator wollte von Aschenberg-Dugnus wissen, warum sich die FDP dagegen sperre, dass auch in Firmen verpflichtend getestet wird.

Die FDP-Politikerin erklärte, dass Unternehmen Schwierigkeiten hätten, an ausreichend viele zertifizierte Tests zu kommen. Aber „ein Großteil der Firmen“ würde trotzdem schon freiwillig testen. „Wenn sie einer Liberalen mit Zwang kommen, gehen bei mir alle Sachen hoch!“

Doch da reichte es Lanz: „Irgendwann müssen Sie sich doch mal entscheiden, was sie wollen. Wollen Sie, dass die Wirtschaft weiter läuft? Der große Fetisch der FDP war immer: testen, testen, testen. Das, was wir Kindern zumuten, verpflichtend zumuten, das muten wir den Erwachsenen nicht mehr zu? Und da kommen wir dann mit der Unversehrtheit des Körpers?“. Der ZDF-Moderator spielte auf die Tests in Schulen an.

Die Politikerin versuchte, sich frei zu schwimmen: „Zu 60-70 Prozent“ würden „die meisten“ Firmen das doch schon freiwillig machen. Da zog Moderator Lanz eine rote Linie: „Wir wissen alle, die wir hier sitzen, dass es nicht so ist. Das ist Quatsch!“

Auch CSU-Generalsekretär Blume schaltete sich ein: „Wir reden von absoluter Sicherheit und da reichen ihnen plötzlich 60 Prozent Sicherheit. Ehrlich gesagt, das passt nicht zusammen.“ An den Schulen würde Aschenberg-Dugnus Tests fordern, aber in der Arbeitswelt würde das plötzlich nicht mehr gelten.

Die ganze ZDF-Talkshow von Markus Lanz kannst du hier sehen.

