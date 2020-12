Markus Lanz (ZDF): Politiker überrascht mit Corona-Aussage! „Maßnahmen-Verlängerung hat nichts gebracht“

Was für eine überraschende Aussage bei Markus Lanz (ZDF)!

Das Coronavirus hat die Welt noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 1,5 Millionen Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, über 68 Millionen Personen sind infiziert worden. Die berüchtigte zweite Welle hat Deutschland voll erfasst, möglicherweise werden in Kürze härtere Restriktionen angeordnet, um die Zahl der Infizierten zu drücken. Im Gespräch ist ein voller Lockdown zwischen den Jahren. Kein Wunder, dass Corona mal wieder Thema bei Markus Lanz (ZDF) war. Zu Gast war auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (47, CDU).

Sein Bundesland ist vergleichsweise noch glimpflich durch die zweite Welle gekommen. Jetzt gibt der Spitzenpolitiker zu: Nicht alles, was zuletzt zwischen Kanzleramt und Ministerpräsidenten beschlossen worden ist, war richtig!

Bei Talkmaster Markus Lanz war (natürlich) die Corona-Pandemie das Thema der Sendung. Foto: ZDF

Markus Lanz (ZDF): Ministerpräsident überrascht mit Corona-Aussage!

Günther gleich zu Beginn: „Wir haben einfach eine andere Lage bei uns im Norden. Wir haben beispielsweise die Gastronomie deutlich früher geschlossen als im Süden. Dort ist noch darüber diskutiert worden. Schon an unseren Grundschulen gilt seit den Herbstferien Maskenpflicht. Sport- und Gruppenaktivitäten sind schon nicht erlaubt in Schleswig-Holstein. Mit großer Kritik natürlich, unsere Sportvereine sind sauer. Ich bin selbst Handballer gewesen, mir tut das auch weh. Aber ich weiß deshalb auch, dass Sport unter Einhaltung von Abstand einfach nicht funktioniert.“

----------------------------

Die Gäste bei Markus Lanz:

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident Schleswig-Holstein

Eva Quadbeck, Journalistin

Rita Röhrl, Landrätin in Bayern

Jonas Schmidth-Chanasit, Virologe

----------------------------

Journalistin Eva Quadbeck hakt ein, kontert Günther: „Wenn ich mal Wasser in den Wein einschenken darf. Sie hatten ja tatsächlich unglaublich gute Infektionszahlen. Die sind in dem Moment hochgegangen, als von der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen wurde, dass wir in den Teil-Lockdown gehen. Ich glaube, das ist der Moment, indem Menschen entspannen, wenn Sie sagen, dass die Situation in Schleswig-Holstein ja nicht so schlimm ist. Die Menschen denken: 'Wir sind ja gar nicht betroffen.' In dem Moment haben Sie ja auch die Zügel locker gelassen, Sie waren ja auch Mitte September in einem Video mit Popcorn-Tüte zu sehen, als Sie die Kinos wieder eröffnet haben. Und zwei Wochen später verkünden Sie wieder deren Schließungen.“

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: ZDF

„Verlängerung der Maßnahmen hatten überhaupt keinen positiven Effekt“

Günther kontert: „Wir hatten nie Pläne gehabt, in den Bereichen auch zu schließen. Ich glaube, man hätte auch vertreten können, mit den niedrigen Inzidenzien wie wir in Schleswig-Holstein haben, diesen harten Lockdown wie im November nicht zu machen. Aber man kann irgendwann nicht erklären, warum die Maßnahmen im eigenen Land nicht gemacht werden, wenn 15 Bundesländer das gleichzeitig beschließen. Unsere Virologen haben beispielsweise gesagt, dass körpernahe Dienstleistungen in ganz Deutschland nicht untersagen brauche, weil dort kein Infektionsgeschehen stattfinde.“

----------------------------

Das ist die Fernsehsendung „Markus Lanz“:

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz (51)

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen.

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er jeweils ein neues Thema bespricht

----------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Günther weiter: „Die Wirkung, wir verlängern jetzt die Maßnahmen in ganz Deutschland, hat überhaupt keinen positiven Effekt gebracht. Das Gefühl der Menschen Anfang November, dass wieder eine Einschränkung da ist, hat zu einer Verhaltensänderung geführt. Aber die reine Botschaft in der letzten Woche, dass wir nochmal verlängern, hat eine Null-Wirkung. Im Gegenteil, die Zahlen gehen überall wieder hoch, auch bei uns in Schleswig-Holstein. Das verdeutlicht, dass wir bei den aktuellen Maßnahmen nachjustieren müssen.“

----------------------------

Mehr News zur Corona-Pandemie:

++ Corona: Virologe Streeck erlebt Shitstorm auf Twitter – selbst Kritiker springen ihm bei! „Würde- und respektlos“ ++

++ München: Heftige Watschn für Markus Söder – ausgerechnet aus der eigenen Reihe! „Herz- und einfallslos“ ++

++ Donald Trump: Lebensfremde Verkündung von Melania – Reaktionen sprechen für sich! „Zutiefst krank“ ++

----------------------------

Puh, dem kann die erfahrene Journalistin letztlich nur zustimmen. Bleibt zu hoffen, dass es bald wieder hoffnungsfrohe Nachrichten zu Corona gibt...

----------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Royals: Neuer Film über Lady Di (†36) – er führt ausgerechnet ins Münsterland ++

++ Kreuzfahrt: Passagier packt über Schiffs-Reise in Corona-Zeiten aus – „Einfach angespannt“ ++

----------------------------

Bei Markus Lanz wird verstärkt über die Corona-Pandemie diskutiert. Zuletzt ist es mal wieder ziemlich hoch hergegangen. Denn im Laufe der Sendung hat sich der Moderator bei einem bestimmten Thema ziemlich aufgeregt. Worum es konkret gegangen ist, erfährst du hier! (mg)