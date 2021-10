Markus Lanz (ZDF): CDU-Politikerin rechnet mit Partei und Söder ab – „Charakterlos“, „Sabotage“

Die CDU-Krise ist Thema bei Markus Lanz, nachdem die Jamaika-Koalition im Aus steht. CDU-Talent Diana Kinnert nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und spricht offen aus, wie vernichtend es in der Union zugeht.

CDU-Politikerin Diana Kinnert in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz. Foto: ZDF-Screenshot

Dabei ist besonders eine Aussage über Markus Söder bemerkenswert, die CDU-Politikerin Kinnert bei Markus Lanz fallen lässt.

Markus Lanz (ZDF): CDU-Talent rechnet mit ihrer Partei ab – „Charakterlos“, „Offene Sabotage“

Schon seit vier Jahren habe die CDU mit Lagerbildung und Illoyalität zu kämpfen, so Kinnert. Damals habe noch Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, einen Erneuerungsprozess anzustoßen, in dem auch ein neues Grundsatzprogramm der Partei geschrieben wurde.

Wie sich die Parteispitze hinter Armin Laschet nach der Bundestagswahl aber nun präsentiere, sei „dem Land gegenüber eigentlich schädlich“, so Kinnert.

Mehr über Diana Kinnert:

Die 30-Jährige stammt aus Wuppertal.

2009 trat sie der CDU bei.

Unter CDU-Generalsekretär Peter Tauber war sie Teil der CDU-Reformkommission.

Aktuell ist sie Mitglied der CDU-Bundeskommission für „Gesellschaftlichen Zusammenhalt“ und im „Bundesnetzwerk Integration“

Sie veröffentlichte 2017 das Buch „Für die Zukunft seh' ich schwarz: Plädoyer für einen modernen Konservatismus“

Sie nennt Norbert Röttgen als Mitglied im CDU-Präsidium sowie Friedrich Merz als Mitglied im Zukunftsteam vor der Wahl. „Da ist eine gesamte Führung, die irgendwie auch integrativ eingebunden ist. Warum man aber direkt am Tag nach der Wahl so tut, als hätte man damit nichts zu tun gehabt, und Armin Laschet ist der alleinige Schuldige, das erschließt sich mir nicht.“ Dieses Verhalten sei „in Teilen charakterlos“, so die Politikerin.

Markus Lanz (ZDF): Fährt die Union weiter „Karussell“?

„Wenn wir seit vier Jahren damit beschäftigt sind, einen Kopf nach dem anderen zu beschädigen, dann dünnt das unsere Volkspartei aus“. Am Ende bleibe dann vielleicht eine Person übrig, die bei allen Vorstandswahlen unterlegen war, was dann auch nicht für ihre Kompetenz spreche. Offensichtlich ein Seitenhieb von Kinnert gegen Friedrich Merz.

Die Union, so ihr Appell, müsse nun damit beginnen, die politischen Verletzungen der vergangenen Jahre aufzuarbeiten. Sonst fahre man in diesem „Karussell“ weiter.

Markus Lanz (ZDF): CDU-Politikerin geht mit ihm streng ins Gericht

Auch zu Markus Söder hat sie in der ZDF-Sendung Klartext zu bieten. Dessen Absage an Jamaika sei „destruktiv“, sogar „offene Sabotage“ gegenüber Armin Laschet. Die Union müsse bereitstellen für den Fall, dass die Ampel-Verhandlungen platzen. Söder aber habe die Lage schlechter dargestellt als sie sei, so die CDU-Politikerin bei „Markus Lanz“.