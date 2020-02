Markus Lanz: AKK antwortet auf Frage – plötzlich lacht ER laut auf

Nah am aktuellen Politik-Betrieb war Markus Lanz am Dienstagabend. Der Talkmaster hatte neben Naturfilmer Dirk Steffens, Welt-Reporter Robin Alexander, die amtierende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast.

Und die 57-Jährige sollte sich mehr als gelöst und humorvoll bei Markus Lanz zeigen. Ganz anders also, als in dem Moment, in dem sie ihren Parteivorsitz zur Disposition stellte, ihn schlussendlich aufgab.

„Markus Lanz“: Diskussion mit AKK

Klar, dass Markus Lanz dieses Thema und auch ihre möglichen Nachfolger in den Mittelpunkt seines anderthalbstündigen Talks stellte. Und so sollte schon die Begrüßung von AKK die Marschrichtung der Sendung vorgeben. So begrüßte Lanz AKK als eine Frau, die an einem äußerst turbulenten Tag extrem entspannt ins Publikum kam. Ganz im Gegensatz, so Lanz, zu ihrem letzten Besuch vor gut einem Jahr.

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren

Er ist Moderator und Produzent

Seit 2008 moderiert er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow Markus Lanz

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er zu einem pro Sendung jeweils neuen Thema spricht

Markus Lanz: „Was für ein Kontrast zum letzten Mal. Da war sie es, die enorm unter Druck stand. Damals, etwas mehr als vor einem Jahr, ging es um alles. Der Auftritt hier war der Letzte vor dem entscheidenden Parteitag hier in Hamburg. Es war der Vorabend und sie wusste damals, in ein paar Stunden würde sie die wichtigste Rede ihres Lebens halten. Bewerbung um den CDU-Vorsitz.“

„Markus Lanz“: Plötzlich bricht ER in Gelächter aus

Angesprochen auf Armin Laschet wurde Annegret Kramp-Karrenbauer jedoch fast ein wenig zynisch. So fragte Lanz, wie die Zusammenarbeit mit dem NRW-Ministerpräsidenten aus ihrer Sicht gewesen sei. AKKs Antwort: „Naja, er hat ja heute zusammen mit Jens Spahn gesagt, man habe eine extrem vertrauensvolle Zusammenarbeit gepflegt. Und wenn er das so sagt, wird das auch so gewesen sein.“ Während die CDU-Chefin schmunzelt, bricht Welt-Reporter Robin Alexander in lautes Gelächter aus.

Und auch AKK konnte sich ein kleines Lachen nur schwer verkneifen. Eine Geste, die nur schwerlich misszuverstehen war.