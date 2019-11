Markus Lanz (ZDF) am Donnerstag: Das sind die Gäste

Zum letzten Mal in dieser Woche lädt Markus Lanz im ZDF zum Talk.

Diese Gäste sind bei Markus Lanz

Am 7. Februar mit dabei sind:

Oskar Lafontaine (Die Linke): Der langjährige Chef der Partei Die Linke spricht über die Regierungsbildung in Thüringen und das Verhältnis seiner Partei zur SED-Vergangenheit.

Ines Geipel (Autorin): Die ehemalige DDR-Spitzenathletin sieht im Ausgang der Thüringer Landtagswahl das Resultat von 30 Jahren versäumter Aufarbeitung der DDR-Diktatur.

Kilian Kleinschmidt (Netzwerker): Für die UN leitete er eines der weltgrößten Flüchtlingslager in Jordanien. Er spricht über mögliche Lösungsansätze im Umgang mit Flüchtlingsbewegungen.

Tankred Stöbe (Arzt): Für „Ärzte ohne Grenzen“ hilft er seit vielen Jahren weltweit Menschen in Not. Er berichtet von den katastrophalen Zuständen in libyschen Flüchtlingslagern.

Das ist die Talksendung „Markus Lanz“

„Markus Lanz“ ist eine Talkshow im ZDF, benannt nach Moderator Markus Lanz. Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt.

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen. In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste, mit denen er zu einem pro Sendung jeweils neuen Thema spricht.

Markus Lanz war zunächst nur Ersatz

Die Show wird seit April 2008 ausgestrahlt. Zunächst als Vertretung von Johannes B. Kerner. Seit dem 1. Oktober 2009 läuft die Talksendung Markus Lanz nun regelmäßig dienstags bis donnerstags.