Markus Lanz (ZDF): Als Skandalwort fällt, schreitet Campino – „Verdammt nochmal“

Bei Markus Lanz (ZDF) ging es mal wieder hoch her. Es ging um verbotene Wörter in der Talkshow.

Zu Gast bei Markus Lanz (ZDF) waren FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, Journalistin Susanne Beyer und Musiker Campino von „Die Toten Hosen“.

Markus Lanz (ZDF): DAS war das Hauptthema der Sendung

Zu Beginn der Sendung stand, wie so häufig in diesem Jahr, das Thema Cornavirus im Mittelpunkt. Dieses Mal ging es dabei um die Infizierung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, seinen Umgang damit und die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus.

Das ist Wolfgang Kubicki:

Er wurde am 3. März 1952 in Braunschweig geboren

Kubicki ist ein Volkswirt, Rechtsanwalt und Politiker der FDP

Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP

Von 1990-1992 war er Miglied des Bundestages und anschließend bis 2017 Abgeordneter im Landtag von Schleswig-Holstein

Seit 2017 sitzt er wieder im Bundestag und ist Bundestagsvizepräsident

Hierfür wurde der USA-Korrespondent Elmar Theveßen ins Studio geschaltet. Er gab ein Update zur aktuellen Situation. Die daraus entstandene Debatte unter den Gästen von Markus Lanz driftete aber schnell zu einer generellen Debatte um die freie Meinungsäußerung, und wie diese den politischen Diskurs verändert habe, ab. Besonders Wolfgang Kubicki kritisierte, dass sich diese in Deutschland in eine falsche Richtung entwickle. Auffällig war auch, dass Campino sich zu Beginn sehr zurückhielt.

Das ist Campino:

Campinos bürgerlicher Name lautet Andeas Frege

Er wurde am 22. Juni 1952 in Düsseldorf geboren

Er ist der Frontmann der Band „Die Toten Hosen“

Außerdem arbeitet er als Schauspieler

Markus Lanz (ZDF): Wolfgang Kubicki sagt DAS

Das blieb jedoch nicht so. Markus Lanz stellte in den Raum dass es Themen gebe, um welche sich in der öffentlichen Debatte gedrückt werde. Wolfgang Kubicki ging auf diese These ein und sagte: „Ich glaube es ist ist naiv zu glauben, dass wir den Rassismus dadurch bekämpfen, indem wir die Begrifflichkeiten verändern.“ Laut Kubicki sei es nicht der Begriff, sondern die Haltung, welche den Rassismus ausmache.

Für ihn sei es albern sich damit zu beschäftigen, ob man den Begriff „Mohr“ aus klassischen Werken zu streichen müsse, wenn man sich darauf verständige, dass die Würde des Menschen unantastbar sei.

Markus Lanz (ZDF): Als dieses Wort fällt, schreitet Campino ein

Als im Zusammenhang mit dieser Erklärung auch das Wort „Ne***“ fällt, schaltet sich erstmals in dieser Makuz-Lanz-Folge Sänger Campino ein. Er sieht das ganz nämlich vollkommen anders.

Markus Lanz (ZDF): FDP-Politiker Wolfgang Kubicki bekam in der Show ordentlich Gegenwind. Foto: ZDF-Mediathek

„Man kann nicht sagen, das Wort Ne*** war vor 20 Jahren noch in Ordnung oder vor 50, deshalb ist es auch heute noch okay“, so der Sänger. Man müsse jeder Zeit in der Lage sein sich selber zu justieren und in den zeitlichen Kontext zu setzen, stellt er klar. Deswegen seien für ihn auch Diskusionen über Straßennamen wie „Mohrenstraße“ angemessen. „Generell sollten wir verdammt nochmal sensibilisiert sein“, so Campino weiter. Dem konnte dann auch Kubicki nicht widersprechen. (gb)