Markus Lanz lacht über SPD-Politiker-Aussage: „Das ist so deprimierend“

Beim ZDF-Talk von Markus Lanz wurde am Dienstagabend (23. September) wieder hitzig diskutiert. Es ging um Themen, die von extrem hoher politischer Bedeutung sind: die schwächelnde SPD, Verteidigungspolitik und die Zukunft des deutschen Sozialstaates.

Richtungsentscheidungen und der von Bundeskanzler Friedrich Merz ausgerufene Herbst der Reformen stehen im Fokus. „Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft unseres Landes“, merkte Friedrich Merz deutlich an. Doch wie einig ist sich die aktuelle Koalition überhaupt?

Markus Lanz: Herbst der Reformen ist eines der zentralen Themen

Mit dem SPD-Vizechef Alexander Schweitzer begrüßte Markus Lanz den idealen Gesprächsgast im ZDF-Studio. Er musste sich im weiteren Verlauf den direkten Fragen des ZDF-Moderators stellen.

Die Chefkorrespondentin von „The Pioneer“ Karina Mößbauer, ebenfalls unter den Gästen bei Markus Lanz, nahm kein Blatt vor den Mund und legte aktuelle Schwachstellen der Regierung offen. Zwar zeigte sie teilweise Verständnis dafür, dass Kommissionen zu den wichtigen Themen, wie Rente, Krankenkassen und Pflege, nicht sofort nach Regierungsbildung eingesetzt wurden.

Unklarheiten über innerpolitisch relevante Kommissionen

Der Grund? Friedrich Merz musste sich zu Beginn erst einmal der Rolle als Außenkanzler widmen. Doch das reicht Mößbauer längst nicht aus. „Man muss doch den Anspruch haben, am nächsten Tag nach der Regierungsbildung eine Kommission einzusetzen, die dann drei Monate später die Ergebnisse liefert, Strukturreformen umzusetzen. Aktuell ist noch nicht mal ein Termin bekannt, wann diese Rentenkommission eingesetzt wird. Das ist schon mehr als ambitionslos“, kritisierte sie deutlich.

Markus Lanz hakte sofort nach und richtet die Frage an Alexander Schweitzer: „Wissen Sie da mehr?“ Seine Antwort fiel knapp aus: „Ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich diesen Begriff ‚Herbst der Reformen‘ nicht erfunden habe.“

Talk wird vom Lachanfall des ZDF-Moderators überschattet

Markus Lanz konnte sich vor Lachen nicht mehr kontrollieren: „Das ist nicht schlecht. Sie finden den nicht gut, ja? Das ist so deprimierend, Herr Schweitzer. Sie sind der SPD-Vize und nicht Irgendwer. Sie sind Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Ich will nur mein irres Lachen erklären. Sie sagen: ‚Ich finde den nicht gut. Ich will damit nichts zu tun haben!‘“

Der SPD-Vizechef reagierte prompt. Er erklärte, dass er es kompliziert fände, dass einige Politiker während des Sommers „rhetorisch die Backen so voll genommen“ hätten. Dadurch seien die Erwartungen sehr stark erhöht wurden. Wie das brisante Gespräch nun weiterging, ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.