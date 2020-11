Markus Lanz stellt diese einfache Frage – Gäste reagieren überraschend eindeutig

Das Coronavirus. Es bleibt das allgegenwärtige Thema. Auch in der neuen Folge von Markus Lanz (ZDF) war Covid-19 wieder Diskussionsgrundlage.

Diesmal empfing Moderator Markus Lanz in seinem Studio den ehemaligen SPD-Politiker Franz Müntefering, den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, taz-Journalistin Anja Maier sowie den Astrophysiker Prof. Heino Falcke.

Vor allem die beiden Politiker Müntefering und Palmer polarisieren gerne. Umso erstaunlicher, dass alle Gäste bei der ersten Lanz-Frage einer Meinung waren.

Markus Lanz (ZDF): Moderator stellt diese einfache Frage - Reaktionen der Gäste sind eindeutig

Am Montag war bekannt geworden, dass die deutsche Firma BioNTech zusammen mit dem Pharmariesen Pfizer bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffes auf der Zielgeraden sei.

Die Gäste bei Markus Lanz (ZDF) am 11. November 2020:

Franz Müntefering, SPD-Politiker und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen

Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister (Bündnis 90/Die Grünen)

Anja Maier, Journalistin bei der "taz"Prof. Heino Falcke, Astrophysiker

Grund genug für Markus Lanz, seine Gäste kurz und knapp zu fragen, ob sie sich impfen lassen würden. Und die Reaktionen der Gäste sind eindeutig.

Foto: Screenshot ZDF

Als erstes antwortete Franz Müntefering. Der ehemalige SPD-Politiker bejahrte kurz und klar.

Ihm folgte sein Politiker-Kollege Palmer. Wobei bei dem Grünen-Politiker nicht geklärt ist, ob er nicht schon einen Impfstoff im Körper trägt.

Foto: Screenshot ZDF

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hatte sich bereits im August als Versuchsperson gegen Covid-19 impfen lassen. Er habe als Testperson bei der Studie der Tübinger Firma Curevac mitgemacht, bei der ein Teil der Probanden einen möglichen Impfstoff und der andere Teil eine Placebo-Spritze erhalten haben. Noch wisse er nicht, welcher Gruppe er zugehöre, so Palmer.

Sollte er zur zweiten Gruppe gehören, würde er sich auf jeden Fall impfen lassen, sobald ein entsprechender Impfstoff auf dem Markt wäre.

Gleiches antworteten Anja Maier und Professor Heino Falcke. Die Journalistin sehe überhaupt keine Bedenken und empfinde Impfen als großen Fortschritt für die Menschheit.

Falcke ergänzte, er würde sich „nicht nur wegen mir, sondern auch wegen der anderen, die ich dadurch schütze, impfen lassen, weil ich es dann nicht mehr weiter geben kann“.

