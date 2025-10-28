Markus Lanz: ZDF verkündet erfreuliche Nachricht – sie schlägt hohe Wellen

Sie diskutieren, analysieren und hinterfragen: In ihrem gemeinsamen Podcast „Lanz & Precht“ treffen ein renommierter ZDF-Moderator und ein anerkannter Philosoph aufeinander, die die großen gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit in den Fokus rücken.

Jede Woche bieten sie ihren Hörern ihr Programm – fast überall, wo es Podcasts gibt. Aktuell wird besonders deutlich: Das breite Themenspektrum um Krieg, Künstliche Intelligenz, den Zustand unserer Demokratie und vieler weiterer Themen zieht zahlreiche interessierte Hörer an.

Nun haben Markus Lanz und Richard David Precht besonderen Anlass zu feiern! Das ZDF verkündet eine Neuigkeit und stellt eine wichtige Frage. Doch nicht alle Zuschauer scheinen begeistert zu sein …

Markus Lanz: ZDF-Podcast knackt die 100-Millionen-Marke

Der Erfolg von „Lanz & Precht“ bleibt nicht unbemerkt. In einem aktuellen Facebook-Beitrag des ZDF heißt es: „Unser ZDF-Podcast ‚Lanz & Precht‘ knackt 100 Millionen Streams auf Spotify. Damit gehört der Podcast zu den erfolgreichsten Deutschlands: Nur acht Podcasts hierzulande und achtzig weltweit haben diese Marke bisher erreicht. Zur Anerkennung dieses Erfolgs wurde ‚Lanz & Precht‘ jetzt mit dem Spotify Creator Milestone Award in Bronze ausgezeichnet – herzlichen Glückwunsch!“

Eine Momentaufnahme, mit der Lanz und Precht bei ihrer Podcast-Premiere im Jahr 2021 wohl nicht gerechnet hätten. Neben der erfreulichen Nachricht und den Glückwünschen wendet sich das ZDF direkt an seine Community.

„Habt ihr auch schon einmal reingehört?“, lautet die brisante Frage. Schnell wird deutlich: Die Resonanz könnte größer nicht sein. Zahlreiche Facebook-Nutzer äußern ihre Meinungen zu dem gefragten ZDF-Podcast.

Die Facebook-Nutzer sind gespalten

Obwohl er diese beeindruckenden Hörerzahlen aufweist, wird er nicht von allen Menschen umjubelt. Viele gehen hart mit dem Podcast ins Gericht. Doch es sind auch zahlreiche begeisterte Hörer erkennbar.

Hier ein Auszug der verschiedenen Kommentare: