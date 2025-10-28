Markus Lanz: ZDF verkündet erfreuliche Nachricht – sie schlägt hohe Wellen

Sie diskutieren, analysieren und hinterfragen: In ihrem gemeinsamen Podcast „Lanz & Precht“ treffen ein renommierter ZDF-Moderator und ein anerkannter Philosoph aufeinander, die die großen gesellschaftlichen und politischen Themen unserer Zeit in den Fokus rücken.
Jede Woche bieten sie ihren Hörern ihr Programm – fast überall, wo es Podcasts gibt. Aktuell wird besonders deutlich: Das breite Themenspektrum um Krieg, Künstliche Intelligenz, den Zustand unserer Demokratie und vieler weiterer Themen zieht zahlreiche interessierte Hörer an.
Nun haben Markus Lanz und Richard David Precht besonderen Anlass zu feiern! Das ZDF verkündet eine Neuigkeit und stellt eine wichtige Frage. Doch nicht alle Zuschauer scheinen begeistert zu sein …
Markus Lanz: ZDF-Podcast knackt die 100-Millionen-Marke
Der Erfolg von „Lanz & Precht“ bleibt nicht unbemerkt. In einem aktuellen Facebook-Beitrag des ZDF heißt es: „Unser ZDF-Podcast ‚Lanz & Precht‘ knackt 100 Millionen Streams auf Spotify. Damit gehört der Podcast zu den erfolgreichsten Deutschlands: Nur acht Podcasts hierzulande und achtzig weltweit haben diese Marke bisher erreicht. Zur Anerkennung dieses Erfolgs wurde ‚Lanz & Precht‘ jetzt mit dem Spotify Creator Milestone Award in Bronze ausgezeichnet – herzlichen Glückwunsch!“
Eine Momentaufnahme, mit der Lanz und Precht bei ihrer Podcast-Premiere im Jahr 2021 wohl nicht gerechnet hätten. Neben der erfreulichen Nachricht und den Glückwünschen wendet sich das ZDF direkt an seine Community.
„Habt ihr auch schon einmal reingehört?“, lautet die brisante Frage. Schnell wird deutlich: Die Resonanz könnte größer nicht sein. Zahlreiche Facebook-Nutzer äußern ihre Meinungen zu dem gefragten ZDF-Podcast.
Die Facebook-Nutzer sind gespalten
Obwohl er diese beeindruckenden Hörerzahlen aufweist, wird er nicht von allen Menschen umjubelt. Viele gehen hart mit dem Podcast ins Gericht. Doch es sind auch zahlreiche begeisterte Hörer erkennbar.
Hier ein Auszug der verschiedenen Kommentare:
- „Geht gar nicht. Meine Lebenszeit möchte ich anders verbringen.“
- „Jedes einzelne Thema ist großartig. Die Diskussion der beiden ist immer sehr interessant. Ich warte schon auf den nächsten Podcast.“
- „Ich habe jede Folge bisher gehört. Geiles Team! Ich mag Precht super gerne. Egal wo Precht spricht, höre ich es mir an als Podcast.“
- „Das ist mediale Folter.“
- „Echt, der Precht? Danke, mir ist schon schlecht!“
- „Die zwei mausern sich zu kompetenten Gesprächspartnern, die wohl schon einmal jeden Schwachsinn gehört haben und den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontext direkt mitliefern können. Die Schnipsel, die ich mitbekomme, sind wirklich realitätsnah.“