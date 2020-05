Bei Markus Lanz war am Donnerstagabend ein Psychologe zu Gast.

Markus Lanz: Psychologe erklärt in Corona-Krise – „Das Schlimmste, was …“

Die Corona-Krise ist seit Wochen das beherrschende Thema in Deutschland. Dementsprechend drehte sich auch bei Markus Lanz im ZDF in dieser Woche alles um die Auswirkungen der Pandemie.

Am Donnerstagabend war der Psychologe Stephan Grünewald bei Markus Lanz zu Gast. Der Experte sprach in der ZDF-Sendung über das Seelenleben der Deutschen in Krisenzeiten.

Markus Lanz hat Psychologen zu Gast

Die Krise habe den Alltag fundamental verändert, stellt Stephan Grünewald gleich zu Beginn des Gesprächs mit Markus Lanz am Donnerstagabend klar. „All das, was dem Leben Trost, Befreiung und Befriedigung gibt, ist dramatisch weggebrochen.“

Stephan Grünwald war per Video zugeschaltet. Foto: Screenshot ZDF

Anders als bei anderen Krisen seien die Menschen diesmal jedoch mit etwas Fremdem konfrontiert, so der Psychologie. Mehr noch: mit etwas Unsichtbarem. „Das führt zu einer tiefen Ohnmacht und Ohnmacht ist so ziemlich das Schlimmste, was dem Menschen widerfahren kann.“

Schulterschluss in Phase eins

Nun habe Grünewald zwei Phasen beobachtet, wie die Menschen versuchen, mit der Ohnmacht umzugehen. „Die erste Phase im März war durch einen kollektiven Bremsaktivismus geprägt.“

Damals habe es einen ungeheuren Schulterschluss zwischen Virologen, Politikern, Journalisten und Bürgern gegeben. Viele Menschen hätten die Einschränkungen bereitwillig akzeptiert.

Zweifel in Phase zwei

Später folgte allerdings die zweite Phase. „Jetzt konnten wir nichts mehr machen. Mehr als Beschränken geht nicht. Die Menschen fühlten sich wieder ohnmächtig.“

In ihrer Ohnmacht entwickeln die Menschen nun zunehmend Zweifel, so Grünewald. Sind die Maßnahmen wirklich noch angemessen?

Deswegen wird inzwischen häufiger über mögliche Lockerungen diskutiert – nicht nur bei Markus Lanz.