Horrormoment! Markus Lanz und sein Bruder kämpften um Leben und Tod

Der ZDF-Moderator Markus Lanz gehört seit Jahrzehnten zu den renommiertesten Journalisten in Deutschland. Seit 2008 lockt er mit seinem eigenen Talkformat zahlreiche Menschen vor die Fernsehbildschirme.

Er ist bekannt für seine scharfsinnigen Interviews und kritisch-hartnäckigen Fragen. Doch auch in seinem Privatleben geht es turbulent zu. Obwohl er es weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, sind Details zu seinem Bruder Gotthard bekannt. Als Jugendliche waren sie in einem Musikduo mit dem Namen „The W5“ aktiv und begeisterten Menschen mit ihren Auftritten. Sie spielten in Hotels und Gaststätten.

Doch es gab auch ein dramatisches Zelt-Ereignis in den Dolomiten. In einer vergangenen Episode seines erfolgreichen Podcast „Lanz & Precht“ sprach er über die schockierenden Erlebnisse.

Markus Lanz rettete sich und seinem Bruder das Leben

In den 1980er-Jahren waren sie gemeinsam in den Dolomiten zelten. Eine Nacht in einem Zelt in der Eiseskälte. Die norditalienische Bergregion ist ihnen nicht unbekannt, da beide dort aufgewachsen sind.

Jedoch kam auf ihrem Ausflug alles anders, als zuvor erwartet. Was nach einem spannenden Abenteuer klingt, endete fast in einer Katastrophe. Im „Lanz & Precht“-Podcast offenbarte er: „Wir sind da fast umgekommen, weil wir ein Zelt hatten, das so hermetisch abgeriegelt war, dass irgendwann der Sauerstoff knapp wurde.“ Sein Bruder schlief tief und fest, doch glücklicherweise schreckte Markus Lanz auf. Er erkannte die Gefahr und handelte sofort.

„Ich riss dann dieses Zelt auf und dann strömte diese frische, kalte Bergluft da rein. Und in dem Moment wurde uns wieder wohlig warm“, berichtete der ZDF-Journalist. Für ihn war es ein beängstigendes Szenario und dennoch ein Hoffnungsschimmer. Im letzten Augenblick rettete er sich und seinem Bruder Gotthard das Leben. Es sind Szenen, die die beiden wohl bis heute begleiten dürften.