Markus Lanz offen wie nie: „Das war eine finstere Zeit in meinem Leben“

Markus Lanz (56) zeigt sich selten verletzlich. Doch in der neuen Folge von „Lanz und Precht“ öffnet sich der Moderator so ehrlich wie lange nicht mehr. Dabei erzählt er von einer Phase, die ihn bis heute verfolgt.

Zu Beginn sprechen Lanz und Richard David Precht (60) über den starken Anstieg psychischer Erkrankungen. Immer mehr Menschen melden sich wegen seelischen Problemen am Arbeitsplatz krank. „Und dann denkt man sich im Zweifelsfall, wenn man ziemlich mies drauf ist: Ich habe also das. Und dann denkt man: Okay, jetzt habe ich auch eine Berechtigung, muss ich nicht zur Arbeit gehen, ich habe ja die und die Erkrankung.“

Markus Lanz: „Wir sind weniger resilient“

Es habe eine Umdefinition von Krankheit gegeben, die man nicht ignorieren könne. Lanz stimmt ihm zu: „Wir sind weniger resilient.“ Precht sieht das ähnlich, warnt aber davor, alles auf die heutige Zeit zu schieben. Er erinnert daran, dass psychische Erschöpfung früher kaum akzeptiert wurde. „Wenn du dann lange nicht zur Arbeit gingst wegen irgendeiner psychischen Erkrankung, dann hieß es, du bist zu weich für den Job“, so der Schriftsteller.

Diese Haltung habe sich „massiv verändert“. „Ich glaube, dass die (Anm. d. Red.: jüngere Generation) größere Probleme hat als unsere Generation und auch größere als die Generation unserer Eltern“, fügt er an. Er glaubt, dass viele von ihnen sehr behütet aufwachsen. Sie hätten kaum Stress erlebt. Wenn das echte Leben dann beginnt, komme alles mit voller Wucht.

„Das war eine finstere Zeit in meinem Leben“

Der Begriff Burnout führt die beiden erneut in eine hitzige Diskussion. Bis heute sei nicht klar, ob es sich um eine eindeutig definierbare Krankheit handle. Lanz weiß trotzdem genau, welches Gefühl damit gemeint ist. „Das Gefühl, im Alltag irgendwie überfordert zu sein“, sagt er. Dann erzählt er von seiner eigenen Erfahrung. Mit 27 Jahren sei er in sich zusammengeklappt.

„Das war eine finstere Zeit in meinem Leben“, erklärt der ZDF-Moderator. „Ich weiß noch, ich habe mich damals gefühlt wie ein Zombie. Das war wirklich grauenvoll. Das ist eine Zeit, in die ich nie wieder reinkommen möchte.“ Er erinnert sich an die Angst, sein Herz könne jeden Moment versagen. „Ich hatte damals die Idee im Kopf, ich werde irgendwann mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen. Ich habe mir und meinem Körper nicht mehr vertraut“, gesteht er.

Hilfe habe es damals kaum gegeben. Erst Ausdauersport brachte die Wende. „Ich erinnere mich ganz genau noch an den Tag, an dem ich irgendwann wieder eine sehr gute Runde gelaufen bin und dachte: Okay, wenn dein Körper das kann, in der Zeit, dann kann das mit dem bevorstehenden Herzinfarkt so schlimm wahrscheinlich gar nicht sein“, so der ZDF-Star.

„Das war ein großartiger Moment in meinem Leben“, beschreibt Lanz den Moment der Besserung. Er resümiert: „Du musst anfangen, deine eigenen starken Kräfte, die du in dir hast, wirklich zu sehen und zu aktivieren. Das hat damals bei mir unglaublich gut funktioniert.“