„Markus Lanz“ (ZDF): Kuriose Panne – plötzlich geht alle schief

„Markus Lanz“: Fehler in der Sendung.

Upps, da stimmt doch was nicht?! Als die Zuschauer am Dienstagabend „Markus Lanz“ eingeschaltet hatten, dürften sich einige wohl ein wenig gewundert haben. Saßen in der ZDF-Talkshow doch unter anderem Schauspieler Ottfried Fischer und Ex-Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer.

Grundsätzlich nichts Verwunderliches, doch saßen exakt diese Gäste schon vor einer Woche, am 23. Oktober bei „Markus Lanz“. Zunächst wurde die Sendung jedoch ganz normal abgespielt.

Panne bei „Markus Lanz“: Was ist denn da passiert?

Panne bei „Markus Lanz“. Foto: Screenshot/ZDF

Erst nach knapp 2.30 Minuten hatte es wohl jemand gemerkt. Plötzlich erschien ein Gewitterbild auf den Empfangsgeräten. Darauf der Text: „Störung: Gleich geht's weiter“.

Erst nach 25 Sekunden ging „Markus Lanz“ weiter

Knapp 25 Sekunden war das Bild zu sehen, bis plötzlich der Vorspann von „Markus Lanz“ aufs Neue startete. Dieses Mal jedoch saßen neben Markus Lanz Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee, Journalistin Kristina Dunz, Journalist Markus Feldkirchen und Astrophysiker Harald Lesch.

Die Zuschauer nahmen die Panne mit Humor:

„Falsches Tape?“

„Ich habe ein Dejavu“

„Wer hat denn da beim ZDF gepennt..?!“

Und auch das ZDF konnte über den eigenen Fehler lachen. Auf Twitter schrieb der Sender: „Uuuups, da hat sich Bänder-Bernhard wohl vergriffen.“ Spaß verstehen sie ja in Mainz.

