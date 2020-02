„Markus Lanz“: Moderator Heiner Bremer mit krasser Ansage: „Das Schlimmste ist, dass…“

Bei Markus Lanz mussten sie spontan umplanen. Plötzlich war Thüringen das bestimmende Thema des Tages, es ging um nichts anderes.

Was am Mittwoch im Landtag in Erfurt passierte, war nicht weniger als ein politisches Beben. Klar, dass es am Abend dann auch bei Markus Lanz im ZDF um nichts anderes ging.

Markus Lanz: Thüringen-Wahl war Thema

Völlig unerwartet ist FDP-Mann Thomas Kemmerich in Thüringen zum Ministerpräsidenten gewählt worden – mithilfe der AfD. Einen „Dammbruch“ nannten das Kritiker in der Folge. Immerhin ist die AfD in Thüringen nicht irgendeine AfD-Fraktion: Sie wird von Björn Höcke, dem Chef des rechtsextremen Partei-„Flügels“ geleitet. Ein Mann, den man einen Faschisten nennen darf.

Es war so kurz nach dem Wahl-Hammer von Thüringen sicher noch zu früh für ein ausgewogenes Urteil. CDU-Mann Friedrich Merz und SPD-Politiker Martin Schulz hielten sich allerdings zu Beginn der Sendung arg zurück.

Martin Schulz bei Markus Lanz: Für Wahl kann Kemmerich nichts

Man wisse ja noch nicht, wie es zu dieser Wahl gekommen sei, ob eiskalte Taktik im Spiel gewesen sei, so Merz. Und Martin Schulz zitierte Wirtschaftswissenschaflter Hendrik Enderlein mit den Worten: „Der Dammbruch besteht nicht darin, dass sich Herr Kemmerich hat wählen lassen, sondern dass er die Wahl angenommen hat.“ Für die Wahl könne er ja erst mal nichts.

Markus Lanz - die Gäste

Bei der Ausgabe am Mittwoch ging es spontan um die Thüringen-Wahl. zu Gast waren:

Friedrich Merz, Jurist, Ex-Unionsfraktionschef

Melanie Amann, Journalistin beim "Spiegel"

Martin Schulz, früherer SPD-Chef

Heiner Bremer, Journalist und Moderator

Noch vor dem Höflichkeitsapplaus des Publikums meldete sich Journalist und Nachrichtenmoderator Heiner Bremer mit einem Zwischenruf zu Wort: „Hat er vorher gewusst“, entfuhr es Bremer.

Kemmerich hatte in der Tat schon vor dem Wahltag gesagt, er werde kandidieren, solange die AfD ihren Mann nicht zurückzieht. „Er hat also sehr wohl im Kopf gehabt, dass die AfD ihn wählen könnte“, so Bremer, der hart mit den Parteien in Thüringen ins Gericht geht.

Heiner Bremer: "Das kann mir Herr Lindner nicht erklären"

„Dass ein Parteipolitiker, der die Machtspielchen kennt – und das gilt auch für Mike Mohring – nicht auf die Idee kommt, dass die AfD vielleicht was ganz anderes macht und ihren Kandidaten brutal abserviert, um ihr Ziel zu erreichen, das kann mir keiner weißmachen.“

Das ausgerechnet dieses Szenario nicht durchgespielt worden sei, „das kann mir weder Herr Mohring erklären, noch Herr Kemmerich, noch Frau Kramp-Karrenbauer, noch Herr Lindner erklären“. Was Bremer zum Zeitpunkt der Sendung nicht wusste: Inzwischen gibt es tatsächlich Berichte darüber, dass Kemmerich und Lindner eben dieses Szenario in Kauf genommen haben könnten.

Bremer bei Markus Lanz: "Die Folgen sind fatal"

Bei Markus Lanz sagte er: „Die Folgen sind fatal.“ Zum einen sei die Wahl eine Missachtung des Wählerwillens – immerhin hatte die FDP bei der Landtagswahl in Thüringen nur 5 Prozent der Stimmen erhalten, war gerade eben so in den Landtag eingezogen. „Ich als Wähler vertraue doch künftig weder Bekundungen von der CDU, noch von Herrn Lindner, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten.“

Generell sei die Glaubwürdigkeit von Politikerin jetzt elementar erschüttert. „Das ist das, was am Schlimmsten ist.“