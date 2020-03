Markus Lanz: Knallharte Ansage an Harald Lesch – „Sie kriegen wieder Ärger nach der Sendung“

Markus Lanz hatte sich in seine Talkshow am Donnerstagabend einen der unterhaltsamsten Wissenschaftler des Landes eingeladen. Harald Lesch war bei Markus Lanz zu Gast.

Der Astrophysiker, Naturphilosoph und Moderator von „Leschs Kosmos“ hatte sein neues Buch „Wie Bildung gelingt“ mit zu Markus Lanz gebracht.

Markus Lanz: Harald Lesch lässt kein gutes Haar am deutschen Bildungssystem

Ein Herzensthema für den 59-Jährigen. Denn einiges laufe im deutschen Bildungssystem nicht gut, so Lesch. Dazu gehöre, dass „insgesamt zu wenig in Zusammenhängen unterrichtet wird“, so der Astrophysiker.

„Wir haben zu viele Schubladen und zu wenig Motivation für all diejenigen, die irgendwo unterrichtet werden“, erklärt Lesch weiter. Er empfiehlt, die Schulfächer zusammenzuziehen. So könne man unter Zuhilfenahme von verschiedensten Fächern ein bestimmtes Phänomen viel besser verdeutlichen. Den Klimawandel beispielsweise.

Das ist Markus Lanz:

Markus Josef Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck, Südtirol geboren

Er ist Moderator und Produzent

Seit 2008 moderiert er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow Markus Lanz

Die 75-minütige Sendung wird dienstags bis donnerstags am späten Abend ausgestrahlt

Meistens wird die Sendung einige Stunden vor der Ausstrahlung in einem TV-Studio in Hamburg-Altona aufgezeichnet, mitunter gibt es auch Live-Übertragungen

In jeder Ausgabe der Show empfängt Markus Lanz vier bis fünf (meist prominente) Talk-Gäste

Markus Lanz und Harald Lesch. Dazwischen Star-Autorin Juli Zeh. Foto: Screenshot ZDF

Lesch: „Da sind nicht nur sämtliche Naturwissenschaften dran beteiligt. Sondern auch Literatur. Wie gehen Menschen in den Ländern mit der Erfahrung eines verwandelten Klimas eigentlich um? Was bedeutet es, wenn man sich auf einmal auf den Weg machen muss? Geschichte natürlich. Das Anthropozän. Also durch den Menschen geprägt. Ich benutze gerne den Begriff Kapitalozän, das durchs Geld geprägt ist. Aber das hat es noch nicht so weit gebracht.“

Das ist Harald Lesch:

Harald Lesch ist ein deutscher Astrophysiker, Naturphilosoph und Wissenschaftsjournalist

Er wurde am 28. Juli 1960 geboren

Lesch moderierte unter anderem „Terra X“ (ZDF) oder „Leschs Kosmos“

2018 wurde er mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet

„Sie kriegen wieder Ärger nach der Sendung“

Ein Satz, der Markus Lanz ordentlich zum Lachen bringt. „Sie kriegen wieder Ärger nach der Sendung, Herr Lesch. Aber das ist ihr Problem.“ Kein allzu großes, wie Lesch lapidar abtut. Er will zurück zum Thema.

„Der Hauptpunkt ist einfach, dass durch diese Klassifikation in einzelne Fächer in unserem Kopf etwas entsteht, was gar nicht der Welt entspricht.“ Ein durchaus sinnvoller Gedanke, über den auch in der Bildungspolitik einmal diskutiert werden sollte.

Denn klar ist, das Interesse der Schüler an komplexen Themen ist durchaus vorhanden. Das sieht man allein an der großen Beteiligung bei „Fridays for Future“.