Markus Lanz: SPD-Mann Karl Lauterbach schockt mit Aussage zu Corona-Gegenmittel – „Davon sind ...“

Das Coronavirus hat die Talk-Shows im Land fest in seiner Hand – auch „Markus Lanz“ im ZDF.

Dort saßen am Mittwochabend wieder weniger Gäste mit mehr Abstand zueinander im Studio, Zuschauer gab es nur vor den TV-Bildschirmen und einige Gesprächspartner wurden nur per Video-Schalte dazugeholt. Auf diesem Wege sprach Markus Lanz mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der gemeinsam mit SPD-Politiker Karl Lauterbach im Studio den größten Redeanteil hatte.

Beim Thema Schutzmasken überraschten beide bei „Markus Lanz“ mit sehr klaren und alarmierenden Aussagen. Auch eine Aussage zu einem möglichen Coronavirus-Impfstoff von Lauterbach ließ aufhorchen.

Markus Lanz: Ganz im Zeichen von Corona

Wäre es bei „Markus Lanz“ um ein anderes Thema gegangen, als das Coronavirus, wäre die Wahrscheinlichkeiten für einen verbalen Schlagabtausch zwischen Markus Söder und Karl Lauterbach wohl nicht gering gewesen. In der Corona-Krise zeigten sich beide aber über die sonst manchmal tiefen Parteigrenzen hinweg einig.

Das Sprichwort: „In Krisenzeiten rücken die Menschen zusammen“ sollte man wohl aktuell besser nicht wörtlich nehmen, scheint sich aber zu bewahrheiten.

Überraschend deutlich äußerte sich zunächst CSU-Mann Söder zum Thema Masken. Und sprach dabei ein Problem an, welches man so deutlich vorher wohl nicht gehört hatte.

Klare Aussagen zu Schutzmasken

„Was das Thema Masken angeht: Wir haben einen echten Engpass, wir haben eine echte Lieferproblematik, was die hochwertigen Masken angeht“, so der per Video-Stream zugeschaltete Politiker. Man brauche deswegen dringend hochwertige Masken und eine eigene Produktion. Es sei unfassbar, dass Lager und Maskentransporte inzwischen von der Polizei geschützt werden müssten.

Gegenüber Lanz sprach er sich gegen eine Maskenpflicht aus. Die selbstgenähten „Community-Masken“ seien „kein Ersatz für die Reduktion des öffentlichen Lebens“, da ihre Wirksamkeit auf Dauer stark beschränkt sei. Vor allem, wenn sie nicht regelmäßig gewaschen und desinfiziert würden.

Auch Mediziner und Gesundheitswissenschaftler Lauterbach argumentierte gegen die Maskenpflicht – aber aus einem ganz anderen Grund. Er sehe die Pflicht des Tragens von Masken im Supermarkt, im öffentlichen Nahverkehr und Schulen „sinnvoll“, schiebt dann aber nach: „wenn wir die Masken hätten.“ „Da wir die Masken aber nicht haben, kann ich keine Pflicht erkennen“, so der 57-Jährige.

Von Antiserum-Schutz „Lichtjahre entfernt“

Auf einen Impfstoff in näherer Zeit macht der Politiker wenig Hoffnung. Dies sei realistischerweise frühesten in 18 Monaten der Fall. Dennoch müsse man schon jetzt die Infrastruktur schaffen, um den Impfstoff produzieren zu können. Dafür gelte es, verschiedene Produktionsketten vorzubereiten, auch auf die Gefahr hin, nicht alle davon für die Herstellung nutzen zu können. Andernfalls verliere man wichtige Zeit.

Als Lanz ein weiteres Corona-Gegenmittel ins Spiel bringt, wird der SPD-Mann deutlich. Studien hatten gezeigt, dass man aus dem Blut bereits erkrankter Menschen ein Serum mit Antikörpern herstellen kann, mit dem eine Person für etwa zwei bis drei Wochen geschützt wäre. Als Markus Lanz vorschlug, das an Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zu verteilen, urteile Lauterbach vernichtend: Entsprechende Mengen dieses Serums herstellen zu können, „davon sind wir Lichtjahre entfernt“.

Der aktuelle Plan versuche, die Zahl neuer Fälle so gering wie möglich zu halten, bestenfalls auf wenige hundert Fälle am Tag, um Kontaktpersonen gezielt ermitteln und isolieren zu können. So könne es gelingen, auch dauerhaft die Zahl der Infizierten zu drücken.

Krasse Anschuldigung gegen Trump

Auch um Donald Trump und das Coronavirus in den USA ging es am Mittwoch Die vielleicht heftigste Anschuldigung gegen den US-Präsidenten, der wegen seines Handelns in der Corona-Krise massiv unter Druck steht, kam am Mittwochabend von Juristin Sandra Navidi. Sie lebt seit 2001 in New York und ist jetzt nach Deutschland zurückgekehrt.

Sie sagte: „Es ist so, dass Donald Trump die Hilfen so verteilt: Die Staaten, die ihm wohlgesonnen sind, wie Florida, und ihn wählen, die kriegen so viel Material wie sie wollen.“ Andere Staaten wie Michigan oder New York würden nicht nur keine Hilfeleistungen bekommen, sondern würden gezielt boykottiert werden. (dav)