Markus Lanz am Donnerstag: Das sind die Gäste

Bei Markus Lanz geht es am Donnerstag um Extreme: Im ZDF-Talk diskutieren die Gäste unter anderem über so unterschiedliche Themen wie die Landtagswahl in Thüringen und das Erstarken der AfD, um die Debattenkultur in den sozialen Medien - und den Schutz von Elefanten.

Die Gäste bei Markus Lanz am Donnerstag, 31. Oktober:

Karl-R. Korte, Politikwissenschaftler: Der Parteienforscher sagt über das Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen: „Die kollateralen Effekte von Landtagswahlen sind gewaltig.“

Giovanni di Lorenzo, Journalist: Der "Zeit"-Chefredakteur spricht bei Markus Lanz über die sich stark wandelnde Debattenkultur: Die sozialen Medien haben die Debatten erheblich schärfer gemacht. Was macht das mit der Meinungsfreiheit?

Stefan Kruecken, Autor: Der hat sich immer wieder gegen politische Extreme ausgesprochen - und wurde dafür stark angefeindet und Opfer von Hasskomentaren. Sein Credo lautet trotzdem: „Schweigen ist keine Option".

