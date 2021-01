Markus Lanz (ZDF): „Weil sich Söder wieder so schön selber lobt“ – SIE fährt dem Politiker in die Parade

Markus Söder muss am Mittwochabend bei Markus Lanz einiges einstecken. Neben ihm ist auch die Journalistin Anna Clauß zu Gast, die ihn äußerst hart attackierte.

Markus Lanz hatte die „Spiegel“-Redakteurin Clauß eingeladen, weil sie eine Biografie über Markus Söder verfasst hat.

Die Gäste bei Markus Lanz am 27. Januar:

Markus Söder: CSU-Ministerpräsident von Bayern

Anna Clauß: "Der Spiegel"-Redakteurin

Gabriel Felbermayr: Präsident des Instituts für Weltwirtschaft

Michael Bewerunge: Leiter des ZDF-Studios Tel Aviv

Professorin Eva Hummers: Mitglied in der Ständigen Impfkommission

Söder heftig bei Markus Lanz in der Kritik: „Gerade Sie sind dann häufig der Reiter der Apokalypse“

Markus Söder lobt mal wieder unentwegt die Corona-Politik seines Freistaates Bayern, der Corona-Inzidenzwert ist nun auch in Bayern wie deutschlandweit unter 100 gefallen. Doch man solle nun nicht „überstürzt“ lockern, warnt der Ministerpräsident. „Wir sind noch weit entfernt von der selben Lockerung wie im Frühjahr 2020“, so Söder. Man brauche „einfach Geduld“.

Söder-Biografin Anne Clauß hält dagegen: „Uns wurde doch immer diese Inzidenz von 50 wie so eine Karotte vor die Eselschnauze gehalten.“ Nun sei man in vielen Städten und Landkreisen wie München schon knapp davor. „Wie jetzt Markus Söder hier von 'überstürzten Öffnungen' schon wieder redet, als könnten wir uns jetzt noch die nächsten drei Monate im Lockdown mal so eben befinden, finde ich schon interessant.“

Wie unterscheidet sich der Politiker vom Menschen Markus Söder? Ein CSU-Präsidiumsmitglied sagte mir einmal: „Ich kenne den Menschen nicht.“ Für ihn und für alle anderen, die wissen wollen, wer Söder ist, erscheint am 2.2.2021 mein Buch. Heute stelle ich es bei Markus Lanz vor. pic.twitter.com/7V0SSXuW75 — Anna Clauß (@an_clauss) January 27, 2021

Markus Lanz stimmt mit ein. „Gerade Sie sind dann häufig der Reiter der Apokalypse“, der immer sage, es reiche noch nicht, man brauche härtere Maßnahmen. Das Problem aus Lanz' Sicht: „Es findet eine gewisse Zermürbung statt.“

Markus Lanz: Spiegel-Journalistin geht Söder hart an – „Weil sich Markus Söder mal wieder so schön selber lobt“

Söder lässt sich auf diese Kritik nicht ein: „Ich gebe zu, ich bin immer bei der sehr vorsichtigen und manchmal eher pessimistischen Prognose gewesen. Aber ich musste mich nicht korrigieren. Im ganzen letzten Jahr nicht. Andere mussten sich ständig korrigieren.“ Auf Nachfrage von Lanz will er keine Namen nennen.

Doch nun bläst Anna Clauß zur nächsten Attacke: „Weil sich Markus Söder mal wieder so schön selber lobt“, beginnt sie. Es sei richtig, dass er seinem Kurs treu geblieben sei und schon im August vor der zweiten Welle warnte, „aber ist jetzt Bayern besser vorbereitet gewesen auf die zweite Welle? Ehrlich gesagt: nein. Deswegen würde ich das Selbstlob doch ein bisschen dämpfen wollen an dieser Stelle. Wir haben genauso sterbende alte Menschen in den Altenheimen, wie überall sonst.“ Ebenso habe man in Bayern Homeschooling-Pannen und Verlierer des Lockdowns. „Meine Friseurin, die seit Monaten nicht arbeiten kann, weiß nicht, wie sie ihre Miete bezahlen soll in München", erzählt die Spiegel-Redakteurin in der ZDF-Talkshow.

Kurz darauf fährt sie Söder erneut in die Parade. Als Söder über die Fehler der anderen bei der Impfstoff-Beschaffung austeilt, hakt Clauß ein: Söder selbst habe „einen sehr großen Fehler“ gemacht, als er eine Impfpflicht für Pflegekräfte vorschlug. „In dem Moment, zu dem Zeitpunkt, war das so kontraproduktiv.“

