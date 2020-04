„Markus Lanz“ im ZDF: Ministerpräsident Ramelow macht intimes Geständnis in Corona-Krise – „Als ich ...“

Solche privaten Eindrücke sind wir von Politikern sonst nicht gewohnt. Am Donnerstagabend erzählte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow bei Markus Lanz, was ihm derzeit den Schlaf raubt. Neben Ramelow waren Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim und ZDF-US-Korrespondent Elmar Theveßen zu Gast.

„Markus Lanz“ im ZDF: Ministerpräsident Ramelow macht privates Geständnis

Alle in der ZDF-Talk-Runde beschäftige das Thema, wie es mit dem Coronavirus weitergeht. Die Befürchtung: Der Bevölkerung sei der Ernst der Lage nicht bewusst. Schließlich blieben riesige Todeszahlen aus. Bilder, wie aus Italien und New York sehen wir in Deutschland nicht.

Ministerpräsident Ramelow macht privates Geständnis bei Markus Lanz.

Nach Meinung von Journalistin Nguyen-Kim könnten die Menschen die Situation für „nicht so schlimm“ erachten. Das könnte ein Trugschluss sein, in Wahrheit würden einfach die Schutzmaßnahmen in Deutschland greifen und schlimmeres verhindern.

+++ „Markus Lanz“: Gesundheitsexperte mit dringender Warnung: „Fliegt uns sofort um die Ohren!“ +++

Zum einen wäre die Lage sehr ernst, zum anderen würden derzeit viele Existenzen zerstört, so Markus Lanz. Das würde ihn innerlich zerreißen. Nach dieser Zerrissenheit fragt er auch Ministerpräsident Ramelow.

Lanz fühle eine Zerrissenheit

„Wenn sie einen Hotelier kennen, der alles Geld zusammengepackt hat und von uns das Hotel stillgelegt bekommt. Dann bekomme ich Tränen in den Augen“, so der Ministerpräsident.

Bodo Ramelow weiß, dass die Nothilfeprogramm nicht die Möglichkeiten bilden, die Menschen momentan verlieren würden.

-----------------

Weitere News:

Coronavirus in Deutschland: Schlimme Sommer-Prognose! Experten sagen voraus, dass ...

dm warnt: Daraus solltest du auf keinen Fall Atemschutzmasken basteln – es kann lebensgefährlich sein

Wetter: Experten reiben sich die Augen bei dieser Prognose – „Wir mussten kurz ...“

------------------

Er erzählt von seiner Schwiegermutter, die in Parma, Italien, lebt. Aus den täglichen Berichten am Telefon erhält er noch eine ganz andere Perspektive auf die Lage. Seit vier Wochen hätte die Mutter nicht die Wohnung verlassen.

Ihm seien auch die Bilder aus dem italienischen Bergamo unter die Haut gegangen: „Als ich gesehen habe, wie die Militär-LKWs gekommen sind und die Särge weggefahren haben. Da habe ich gemerkt, wir sind in einer viel schlimmeren Situation, als wir uns eingestehen können".

Das hält den Ministerpräsidenten wach

Gegenüber Moderator Lanz gesteht Ramelow, er sei in den letzten Wochen oft mitten in der Nacht wach gewesen. Wichtige Entscheidungen, die zu treffen sind, würden ihm durch den Kopf gehen und vom Schlaf abhalten.

In den kommenden Wochen hat die Politik viele wichtige Pläne zu entscheiden. Welche Läden dürfen eröffnen und ab welcher Quadratmeterzahl? Wie schnell darf der Weg zurück in die Normalität nach Corona geschehen? (mia)