Markus Lanz attackiert FDP-Politiker – „Sind Sie so verzweifelt?“

Am Donnerstagabend (1. Februar) kommt es im ZDF zu einer hitzigen Diskussion zwischen Markus Lanz und FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Manche Aussagen des Fraktionsvize der Liberalen machen nicht nur den Moderator fassungslos, sondern auch die weiteren Gäste der Talkrunde. Journalistin Kristina Dunz, Manager Gunter Erfurt und Landrat Dirk Neubauer schütteln stellenweise mit dem Kopf und schauen den Politiker verdutzt an. Doch was sorgt für so viel Unmut im Studio?

Markus Lanz: FDP-Mann macht überraschendes Geständnis

Es ist kein Geheimnis, dass einige Bürger hierzulande unzufrieden mit der aktuellen Bundesregierung sind. Als Markus Lanz den FDP-Politiker mit diesem Fakt konfrontiert, kommt es zu überraschenden Worten von Kuhle. „Das sind vier sauschwere Themen, die für viele Menschen in Deutschland massive Überforderung bedeuten. (…) Die Leute wissen gar nicht, wo ihnen der Kopf steht. Und ganz ehrlich: Das weiß die Politik teilweise auch nicht. Das will ich einmal offen bekennen.“

Constantin Kuhle erklärt, dass es in der Ampelkoalition oft zu Meinungsunterschieden kommt und Streitigkeiten völlig normal und menschlich seien. „Drei Parteien regieren zusammen. Wenn das so ist, dann streitet man, dann diskutiert man und dann knallt es auch mal. Da muss man durch“, so der 34-Jährige. Im Anschluss an diese Erklärung schiebt der Politiker einen Vergleich ein, der den Moderator fassungslos macht.

Markus Lanz fährt FDP-Mann heftig an

Der Politiker behauptet: „Bei Seehofer und Merkel war das übrigens nicht anders gewesen!“ Da kann Markus Lanz nur schmunzeln. „Bitte, sind Sie so verzweifelt, dass sie jetzt Seehofer zitieren müssen? Das ist nicht Ihr Ernst!“, sagt der Moderator fassungslos. Daraufhin versucht sich der Politiker noch zu rechtfertigen, doch Lanz scheint nicht sonderlich überzeugt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.