Zuschauer nach Talkshow von Markus Lanz auf 180 – „Es ist nicht mehr zu ertragen“

„Guten Abend! Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Einer, in der wir viel zu besprechen haben.“ Mit diesen Worten begrüßt Markus Lanz das ZDF-Publikum am Donnerstagabend (11. September).

Seine Gäste in der Runde: Linken-Chef Jan van Aken, Journalistin Sabine Adler, Migrationsforscher Ruud Koopmans sowie Korrespondent Elmar Theveßen. Im Studio werden die Diskussionen an diesem Abend schnell hitzig. Das scheint nicht allen Zuschauern sonderlich gut zu gefallen.

Wilde Diskussionen bei Markus Lanz

Auch in dieser Sendung gibt es einige Themen, die Markus Lanz mit seinen Gästen besprechen möchte. „Zum Abschuss russischer Drohnen in Polen, über Hintergründe zur Ermordung des Trump-Vertrauten Charlie Kirk, zur US-Migrations- und Nahostpolitik sowie zur Debatte um Kürzungen im Sozialsystem“, heißt es in der Programmankündigung. Während zahlreiche Zuschauer den Gesprächen in der ZDF-Talkshow lauschen, können andere nicht mehr an sich halten.

Zuschauer fällen deutliches Urteil

Auf X wird wie immer wild über die Inhalte der Sendung diskutiert. Die Runde zum Ende der Woche scheint dabei nicht bei allen gut anzukommen:

„Wenn ich Lanz heute noch länger anschaue, kriege ich Pickel.“

„Bei Lanz will gerade ein Experte über Migration sprechen. Aber stetig wird er von einem Politiker der Linkspartei mit seinem Halbwissen unterbrochen.“

„Wofür lädt Lanz überhaupt noch Gäste ein, wenn er 3/4 der Sendung mit seinen Elmar plaudert?“

„Der „Experte“ Theveßen bei Lanz redet über Charlie Kirk. Unfassbar! Es ist nicht mehr zu ertragen.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.