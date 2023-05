Markus Lanz in ZDF-Talkshow den Tränen nahe – „Muss mich kurz sammeln“

In seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow zeigt sich Moderator Markus Lanz stets schlagfertig und sprachgewandt. Mit seiner Art hat er schon den ein oder anderen Gast in seiner Sendung aus der Reserve locken können. Doch bei dem Schicksal einer jungen Frau und dessen Vater fehlen ihm dann doch die Worte.

Am Mittwochabend (3. Mai) wird es emotional im ZDF. Denn Markus Lanz spricht mit der Aktivistin Gazelle Sharmahd, die seit Monaten versucht, ihren Vater zu retten. Der sitzt nämlich im Iran in Haft und wurde zum Tode verurteilt. Ein Schicksal, dass allen Gästen im Studio nahe geht.

Markus Lanz: Tochter des Verurteilten hochemotional

Kaum vorstellbar, wie hilflos sich Gazelle Sharmahd in ihrer Situation fühlen muss. Bis heute hat sie keinen Kontakt zu ihrem Vater und weiß nicht mal, ob er noch lebt. Der deutsch-iranische Journalist Jamshid Sharmahd wurde nach einer Geschäftsreise am Flughafen in Dubai abgefangen und in den Iran verschleppt, nachdem er sich regimekritisch geäußert hat.

Seit über 1.000 Tagen befindet er sich in iranischer Haft. Und es folgt der nächste Schock: Der Deutsch-Iraner wurde vor Ort zum Tode verurteilt. Ein Zustand, den seine Tochter kaum noch aushalten kann. Bei Lanz lässt sie ihren Emotionen freien Lauf: „Mein Vater kann jederzeit aus seiner Zelle geholt und hingerichtet werden.“ Worte, die vor allem Markus Lanz sichtlich bewegen.

Betroffene Stille im ZDF-Studio

Während ihrer Ausführungen wird im ZDF-Studio ein Bild von Gazelle und Jamshid eingeblendet. „Wir sehen hier gerade ein Bild mit ihrem Vater. Ein sehr schönes und rührendes Bild aus guten Tagen. Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich gerade mal sammeln“, sagt Markus Lanz daraufhin.

Es bleibt abzuwarten, was mit Jamshid Sharmahd passieren wird. Doch eine Sache ist ganz klar: Seine Tochter Gazelle wird nicht aufgeben und um das Leben ihres Vaters weiterkämpfen.

Mehr News:

Am Dienstagabend (2. Mai) war Markus Söder zu Gast bei Markus Lanz. Dort wetterte er nicht nur gegen die Cannabis-Legalisierung, sondern verhöhnt plötzlich Veganer.

Die ganze Folge gibt’s zum Nachschauen in der ZDF-Mediathek.