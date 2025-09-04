Gast verliert bei Markus Lanz die Geduld – „Um Gottes willen“

In der Talkshow von Markus Lanz wurde wieder einmal Tacheles geredet. Am Mittwochabend (3. September) empfing der Moderator insgesamt drei Gäste. Neben der SPD-Vizevorsitzenden Anke Rehlinger, waren auch Journalistin Kerstin Münstermann sowie Autor Ferdinand von Schirach mit von der Partie.

Die Runde diskutiert an diesem Abend vorwiegend über das Thema Steuern. Dabei nimmt Markus Lanz wie so oft die Politikerin aus der Runde ins Kreuzverhör. Doch nicht nur er versucht die SPD-Vizevorsitzende aus der Reserve zu locken. Auch ein anderer Gast wird gegenüber Anke Rehlinger deutlich.

Markus Lanz bohrt nach

Im Laufe der Sendung kommt Markus Lanz irgendwann auf das Thema Steuererhöhung zu sprechen. Dabei wendet er sich explizit an die SDP-Vizevorsitzende und fragt sie, ob man hierzulande mit einer Erhöhung der Steuern rechnen muss.

Rehlinger antwortet: „Ich glaube, wir brauchen darüber eine Debatte. Nicht nur, weil es möglicherweise einen Beitrag zum Haushalt leisten kann, sondern weil es eben auch eine Frage von Gerechtigkeit ist.“ Weiter noch: „Wir brauchen keine Zersplitterung des Steuerrechts, sondern wir brauchen dort mehr Einheitlichkeit und wir brauchen vor allem ein gerechtes Steuersystem. Und darüber lohnt es sich schon, eine Debatte zu führen.“ Zu schwammig für den Rest der Runde – vor allem für Autor Ferdinand von Schirach.

Gast wird bei Markus Lanz deutlich

„Wir haben das komplizierteste Steuersystem der Welt – und zwar nach Meinung aller! (…) Dann führen Sie doch um Gottes willen einmal die Debatte, das zu vereinfachen“, fordert der Autor. Abschließend merkt er an: „Steuersysteme, die komplex sind, mögen ein bisschen gerechter sein, wenn sie ganz ausgeschöpft werden. Das kann aber niemand mehr, weil sie zu komplex geworden sind!“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV. Anschließend gibt es die Folgen auch in der ZDF-Mediathek, wo sie kostenlos gestreamt werden können.